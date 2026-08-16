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16 августа, 14:24

«Добро пожаловать обратно»: В Германии каждый четвёртый сириец лишился статуса беженца

Spiegel: Германия отозвала защитный статус у 23,2% сирийцев

Обложка © ТАСС / ZUMA

Обложка © ТАСС / ZUMA

За первое полугодие 2026 года немецкое Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев отозвало или аннулировало защитный статус в 23,2% рассмотренных дел сирийских граждан. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на данные ведомства, полученные по запросу фракции «Левых» в бундестаге.

Всего за этот период ведомство проверило 8320 дел. В 23,2% случаев пересмотр завершился прекращением действия предоставленного ранее статуса защиты.

Одновременно в Германии заметно сократилось число новых заявлений на убежище от сирийцев. С 2013 года до середины 2026-го их набралось около 980 тысяч, тогда как за первые шесть месяцев этого года зарегистрировали примерно 5 тысяч обращений. Доля отказов сейчас составляет 68,6%, отмечает издание.

При этом сирийцы остаются заметной частью рабочей силы в ряде отраслей немецкой экономики. По данным Spiegel, они работают в розничной торговле, общепите, здравоохранении, курьерских службах и через агентства временной занятости.

После начала конфликта в Сирии в 2011 году Германия полностью прекратила депортации туда, ссылаясь на вопросы безопасности и гуманитарные риски.

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Германия не может продолжить депортацию сирийских беженцев из-за отсутствия документов, необходимых для их возвращения. Проблема затронула в том числе осуждённых преступников, а около 11,1 тысячи сирийцев в стране по-прежнему обязаны её покинуть.

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Дарья Денисова
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