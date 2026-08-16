В Лондоне после тяжёлой болезни умерла жена Бориса Акунина*

В Лондоне скончалась супруга писателя Бориса Акунина* Эрика Чхартишвили. Информацию об этом распространил ZIMA Magazine, опубликовавший некролог под заголовком «Прощай, Эрика».

По данным издания, в последние месяцы женщина боролась с тяжёлым заболеванием и перенесла агрессивный курс химиотерапии. Пара прожила вместе 40 лет. Свадьба состоялась в 1986 году, а в марте супруги отметили рубиновую годовщину.

Эрика Чхартишвили на протяжении всей совместной жизни оставалась корректором и редактором всех книг мужа. Кроме того, она выполняла функции его литературного агента. Существовала версия, что первый роман о приключениях Эраста Фандорина «Азазель» Акунин* написал на спор с женой.

Для писателя это был второй брак. Первой супругой Акунина* стала гражданка Японии, проходившая практику в ИСАА МГУ. Об этих отношениях он практически никогда не упоминал публично.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы изменил вид исправительного учреждения писателю Борису Акунину*, ранее заочно осуждённому на 15 лет лишения свободы. Согласно определению апелляционной инстанции, вместо колонии общего режима фигуранту назначена строгого. Приговор был вынесен заочно, поскольку писатель покинул страну. Срок наказания начнёт исчисляться только после фактического задержания Акунина* либо его экстрадиции в Россию.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.