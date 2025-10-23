Борису Акунину* утвердили обвинение по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от обязанностей иноагента в отношении писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*).

Установлено, что Акунин*, ранее дважды за год привлечённый к ответственности за нарушения порядка деятельности иноагента, разместил в соцсетях не менее 76 публикаций без специальной маркировки. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.