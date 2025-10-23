Борису Акунину* утвердили обвинение по делу об уклонении от обязанностей иноагента
Обложка © РИА Новости / Максим Блинов
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от обязанностей иноагента в отношении писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*).
Писателю заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.
Установлено, что Акунин*, ранее дважды за год привлечённый к ответственности за нарушения порядка деятельности иноагента, разместил в соцсетях не менее 76 публикаций без специальной маркировки. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в декабре 2023 года Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а 12 января 2024-го писатель попал и в список иноагентов. Кроме того, он стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков в отношении ВС России, был объявлен в федеральный розыск и заочно арестован. В июле писателя заочно приговорили к 14 годам колонии.
* Признан иностранным агентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.