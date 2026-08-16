В Приэльбрусье вооружённые мужчины угрожали туристам

На горной дороге в Приэльбрусье произошёл конфликт между группой вооружённых людей и отдыхающими. О случившемся 16 августа рассказали «Рен ТВ».

По словам свидетеля, кортеж примерно из десяти автомобилей перекрыл проезд машинам, которые везли туристов с поляны Эммануэля. Узкая трасса быстро оказалась заблокированной, из-за чего образовался затор.

Когда водители экскурсионного транспорта попросили освободить путь, реакция оказалась агрессивной. Мужчины достали пистолеты и начали угрожать находившимся в машинах людям. Нападавшие представились личной охраной и пояснили, что их наниматель едет в одной из машин колонны. Сейчас обстоятельства инцидента выясняются. Других подробностей пока нет.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области пятерых жителей Нижнего Тагила подозревают в создании преступного сообщества, действовавшего в городе с 1997 года. По версии следствия, у каждого участника группировки была своя роль. Преступники действовали организованно и слаженно. Банда занималась вымогательством и контролировала сферу интимных услуг. По данным правоохранителей, в занятие проституцией вовлекались в том числе несовершеннолетние девушки.