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Регион
16 августа, 17:55

В Приэльбрусье вооружённые мужчины угрожали туристам

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

На горной дороге в Приэльбрусье произошёл конфликт между группой вооружённых людей и отдыхающими. О случившемся 16 августа рассказали «Рен ТВ».

По словам свидетеля, кортеж примерно из десяти автомобилей перекрыл проезд машинам, которые везли туристов с поляны Эммануэля. Узкая трасса быстро оказалась заблокированной, из-за чего образовался затор.

Когда водители экскурсионного транспорта попросили освободить путь, реакция оказалась агрессивной. Мужчины достали пистолеты и начали угрожать находившимся в машинах людям. Нападавшие представились личной охраной и пояснили, что их наниматель едет в одной из машин колонны. Сейчас обстоятельства инцидента выясняются. Других подробностей пока нет.

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Ранее сообщалось, что в Свердловской области пятерых жителей Нижнего Тагила подозревают в создании преступного сообщества, действовавшего в городе с 1997 года. По версии следствия, у каждого участника группировки была своя роль. Преступники действовали организованно и слаженно. Банда занималась вымогательством и контролировала сферу интимных услуг. По данным правоохранителей, в занятие проституцией вовлекались в том числе несовершеннолетние девушки.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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