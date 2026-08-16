Экс-судья из Ростова попала в базу розыска МВД за взятки

Бывшую судью Советского райсуда Ростова-на-Дону Наталию Цмакалову начали искать правоохранители. Сведения о розыске появились в ведомственной базе МВД, пишет РИА «Новости».

Основанием стали материалы Уголовного кодекса. При этом статья, по которой разыскивают женщину, не называется. Прежде квалификационная коллегия судей одобрила запуск дел о коррупции в отношении председателя того же суда Елены Коблевой и ещё четырёх человек, занимавших судейские должности. Цмакалова оказалась в этом списке.

По информации агентства, она участвовала в сговоре, участники которого обещали заинтересованным лицам нужный исход судебных споров за деньги. Все шаги при этом координировались с Коблевой.

Ранее сообщалось, что бывший председатель Советского районного суда Ростова-на-Дону Елена Коблева осуждена на 10 лет колонии общего режима за получение взятки. По материалам дела, в декабре 2022 года Коблева получила 500 тысяч рублей. Деньги были переданы за обеспечение отмены судебного акта о конфискации двух лодок и невода. Краснодарский краевой суд признал её виновной по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ. Помимо лишения свободы, ей назначен штраф в размере 15 миллионов рублей, что составляет 30-кратную сумму взятки.