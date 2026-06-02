По спорному имуществу «золотой судьи» Хахалевой завели уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве и легализации денежных средств в рамках разбирательства вокруг имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя одной из сторон процесса.

Ранее Генеральная прокуратура подала гражданский иск с требованием обратить в доход государства имущество, которое, по версии ведомства, было приобретено на средства, полученные незаконным путём. В числе ответчиков по делу фигурируют Бекмарз Татарашвили и его мать Луиза Татарашвили, на которых, как утверждается, была оформлена часть спорных активов.

По данным следствия, члены семьи Хахалевой могли использовать служебное положение для получения контроля над ценными сельскохозяйственными землями. В материалах дела говорится, что через судебные решения активы переходили структурам, связанным с супругом экс-судьи Робертом Хахалевым. Общая площадь земель, оказавшихся под контролем семьи, по версии правоохранителей, превышает 12,5 тысячи гектаров.

Кроме того, в деле упоминается сестра бывшей судьи Наталия Хахалева. Следствие считает, что она могла способствовать принятию решений в интересах компаний, связанных с Робертом Хахалевым. Также внимание правоохранительных органов привлекло имущество стоимостью свыше 100 млн рублей, оформленное на мать Елены Хахалевой в период с 2014 по 2020 год.