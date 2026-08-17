В британской супертюрьме пустуют 350 камер из-за нехватки персонала

Почти 350 камер пустуют в мужской тюрьме «Миллсайк» недалеко от Йорка, учреждение рассчитано на 1,5 тыс. заключённых. Руководство не может набрать необходимый персонал, пишет газета Telegraph.

Тюрьма открылась в марте 2025 года. На её строительство власти потратили 400 млн фунтов стерлингов. Издание называет учреждение новейшей британской супертюрьмой.

Администрация нанимает и обучает новых сотрудников, однако многие из них вскоре увольняются. Из-за постоянной смены работников руководство не может использовать все помещения.

«Это как в ванной, в которой на полную открыт кран, но вынута пробка», — подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании продолжат досрочно освобождать заключённых из-за нехватки мест. Программа не коснётся осуждённых за изнасилования и серьёзные преступления против детей. Ограничения также сохранят для лиц с длительными и пожизненными сроками за насильственные и сексуальные преступления.