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17 августа, 01:40

В британской супертюрьме пустуют 350 камер из-за нехватки персонала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hari Sucahyo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hari Sucahyo

Почти 350 камер пустуют в мужской тюрьме «Миллсайк» недалеко от Йорка, учреждение рассчитано на 1,5 тыс. заключённых. Руководство не может набрать необходимый персонал, пишет газета Telegraph.

Тюрьма открылась в марте 2025 года. На её строительство власти потратили 400 млн фунтов стерлингов. Издание называет учреждение новейшей британской супертюрьмой.

Администрация нанимает и обучает новых сотрудников, однако многие из них вскоре увольняются. Из-за постоянной смены работников руководство не может использовать все помещения.

«Это как в ванной, в которой на полную открыт кран, но вынута пробка», — подчеркнул источник.

Тюрьмы трещат по швам: Британия выпускает на свободу тысячи преступников
Тюрьмы трещат по швам: Британия выпускает на свободу тысячи преступников

Ранее сообщалось, что власти Великобритании продолжат досрочно освобождать заключённых из-за нехватки мест. Программа не коснётся осуждённых за изнасилования и серьёзные преступления против детей. Ограничения также сохранят для лиц с длительными и пожизненными сроками за насильственные и сексуальные преступления.

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Антон Голыбин
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