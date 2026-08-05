Британия продолжит досрочно выпускать заключённых из-за нехватки мест в тюрьмах

Власти Великобритании намерены и дальше применять практику досрочного освобождения осуждённых в связи с дефицитом свободных мест в тюрьмах. О сохранении программы сообщил премьер-министр Соединённого Королевства Энди Бёрнэм в соцсети X.

Власти не включат в программу осуждённых за изнасилования и серьёзные преступления против детей. Правительство также сохранит ограничения для лиц, которые получили длительные или пожизненные сроки за насильственные и сексуальные преступления. Бёрнэм сообщил, что тюремная система почти исчерпала свободные места. Отмена программы может помешать полиции задерживать подозреваемых, а судам — назначать новые сроки.

«Суды не смогли бы отправлять новых правонарушителей в тюрьму. Наша система правосудия оказалась бы парализована», — написал премьер.

Глава правительства заявил, что понимает недовольство потерпевших из-за досрочного освобождения преступников. Ответственность за нехватку мест он возложил на Консервативную партию, которая управляла страной с 2010 по 2024 год.

Почти все участники программы получат электронные браслеты. Власти также смогут запрещать им посещать отдельные районы, пабы и общественные мероприятия. Служба пробации получит право ограничивать управление автомобилем.

С сентября 2024 года власти выпускают заключённых после отбытия 40% назначенного срока. По данным The Guardian, программа охватила более 70 тыс. человек. С сентября правительство планирует распространить схему на некоторых заключённых, которые отбыли треть срока. Министерство юстиции оценивает загрузку тюрем почти в 98%. Бёрнэм пообещал построить 14 тыс. новых мест к 2031 году и решить проблему нехватки учреждений.

Ранее британский заключённый Чарльз Бронсон устроил протест в тюрьме строгого режима HMP Wakefield из-за яблочного пирога без заварного крема. 73-летний мужчина отказался уходить с прогулочного двора после окончания разрешённого времени и проигнорировал требования охраны. Сотрудники в защитной экипировке окружили его и отвели обратно в изолятор. В ноябре комиссия должна рассмотреть вопрос об условно-досрочном освобождении Бронсона, а новый конфликт может повлиять на её решение. Заключённый рассчитывает смягчить условия содержания и постепенно выйти на свободу. Бронсон находится в тюрьме с 1974 года. За это время он неоднократно нападал на сотрудников и других заключённых, захватывал заложников и участвовал в конфликтах внутри учреждений.