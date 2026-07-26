Европарламентарий Виргиниюс Синкявичюс призвал власти Литвы провести расследование по факту существования на территории страны секретной тюрьмы ЦРУ. По его словам, Вильнюс должен дать чёткий ответ на этот вопрос, особенно с учётом решений Европейского суда по правам человека.

«Есть судебные решения, Литва проигрывает дела [в ЕСПЧ]. Утверждать при этом, что ничего не было, невозможно», — заявил политик.

Он признал, что тема неудобная, но подчеркнул, что сильное государство должно отвечать на сложные вопросы. Официальный Вильнюс подтверждал, что условия для размещения объекта ЦРУ создавались, но отрицает факт содержания в нём заключённых. Однако ЕСПЧ удовлетворил иски трёх бывших узников этой тюрьмы, требовавших компенсации за пытки и унижающие достоинство условия.

Ранее советник президента Литвы Дейвидас Матуленис заявил, что Россия в текущий момент не создаёт прямой военной угрозы для республики. По его словам, уровень опасности не изменился, обстановка остаётся стабильной, вопреки заявлениям ряда западных политиков.