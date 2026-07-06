ЦРУ вербовало шпионов «Виагрой», холодильниками и рыболовными снастями

Бывшие сотрудники Центрального разведывательного управления США раскрыли необычные методы вербовки иностранных агентов. Как сообщает NBC News, в качестве «вознаграждения» потенциальным шпионам предлагали не только деньги, но и вещи, способные решить их личные проблемы, — от холодильников и рыболовных снастей до таблеток «Виагры» и оплаты алиментов.

По словам бывших сотрудников спецслужбы, денежное вознаграждение далеко не всегда становится главным аргументом для вербовки. Гораздо чаще людей подталкивают личные обиды, семейные трудности, разочарование в руководстве или желание изменить собственную жизнь.

В материале приводится история, получившая известность ещё в 2008 году: американский агент сумел расположить к себе пожилого афганского полевого командира, подарив ему несколько таблеток «Виагры» вместо привычной взятки наличными. В ЦРУ объясняли, что дорогостоящие подарки или крупные суммы могут привлечь лишнее внимание, тогда как адресная помощь выглядит менее подозрительно.

Бывшие разведчики также рассказали, что агентство помогало информаторам оплачивать лечение, алименты, обучение детей, покупало бытовую технику и даже обеспечивало лекарствами от облысения или алкоголем для агентов, работавших в странах, где спиртное запрещено.

Среди примеров NBC упоминает советского разведчика Дмитрия Полякова, сотрудничавшего с ЦРУ. По данным телеканала, он отказался от крупных денежных выплат и вместо этого просил электроинструменты, охотничьи ружья и рыболовные снасти. Другой агент, инженер Адольф Толкачёв, интересовался западной музыкой и художественными принадлежностями для сына.

Поводом для публикации NBC стало расследование в отношении офицера ЦРУ Дэвида Раша, у которого обнаружили около двух миллионов долларов наличными, золотые слитки и дорогие часы. Как отмечают бывшие сотрудники спецслужбы, подобные ценности используются крайне редко и не отражают стандартные методы работы разведки.

По словам ветеранов ЦРУ, мотивы потенциальных агентов описывает модель MICE — деньги, идеология, принуждение и самолюбие. При этом именно чувство собственной значимости и желание отомстить за прошлые обиды, как утверждают бывшие разведчики, зачастую оказываются сильнее финансового интереса.