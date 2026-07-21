В Литве «прозрели» и признали отсутствие угрозы от Москвы

В руководстве Литвы оценили текущую ситуацию с безопасностью на границах. Дейвидас Матуленис, советник литовского президента, официально заявил, что на данный момент Москва не представляет прямого военного риска для республики.

«Уровень прямой угрозы не изменился — то есть мы её не видим», — прокомментировал чиновник изданию Delfi. По его словам, оперативная обстановка остаётся стабильной, несмотря на заявления некоторых западных политиков.

Ранее НАТО сообщало об укреплении восточного фланга, в том числе о создании многонациональной боевой группы передового базирования в Финляндии. Альянс объясняет эти меры задачами сдерживания и обороны.