В Литве «прозрели» и признали отсутствие угрозы от Москвы
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В руководстве Литвы оценили текущую ситуацию с безопасностью на границах. Дейвидас Матуленис, советник литовского президента, официально заявил, что на данный момент Москва не представляет прямого военного риска для республики.
«Уровень прямой угрозы не изменился — то есть мы её не видим», — прокомментировал чиновник изданию Delfi. По его словам, оперативная обстановка остаётся стабильной, несмотря на заявления некоторых западных политиков.
Ранее НАТО сообщало об укреплении восточного фланга, в том числе о создании многонациональной боевой группы передового базирования в Финляндии. Альянс объясняет эти меры задачами сдерживания и обороны.
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