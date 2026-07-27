Самый знаменитый зэк Британии устроил забастовку в тюрьме из-за пирога без крема

Самый известный заключённый Великобритании Чарльз Бронсон устроил протест в тюрьме строгого режима из-за отсутствия заварного крема к любимому десерту. Инцидент потребовал вмешательства сотрудников безопасности. Об этом стало известно Mail Online.

«Он любит свою еду и видел в ней ещё один пример того, как тюрьма не даёт ему то, на что, по его мнению, он имеет право», — говорится в материале.

73-летний Чарльз Бронсон оказался в центре нового тюремного конфликта после того, как ему подали яблочный пирог без заварного крема. Из-за этого, как утверждается, заключённый устроил акцию протеста во дворе учреждения HMP Wakefield. Бронсон отказался покидать прогулочную зону после окончания разрешённого времени. Несмотря на неоднократные требования охраны вернуться в камеру, он продолжал оставаться на месте.

В итоге к ситуации подключили сотрудников в защитной экипировке. Они окружили заключённого и сопроводили его обратно в отделение изоляции. Источник в тюрьме рассказал, что причиной конфликта стал именно пропавший соус к десерту. По его словам, даже небольшие бытовые ситуации с Бронсоном могут превращаться в серьёзные проблемы для безопасности.

Во время противостояния, как утверждается, мужчина подбежал к щиту охраны, посмотрел вверх и выкрикнул: «Это для Реджи Крея». Сейчас Бронсон находится в ожидании заседания комиссии по условно-досрочному освобождению, которое должно пройти в ноябре. Он рассчитывает добиться смягчения условий содержания и постепенно выйти на свободу.

Однако очередной конфликт может повлиять на решение комиссии. Представители тюрьмы считают, что подобные инциденты ставят под вопрос заявления заключённого о том, что он научился контролировать своё поведение.

Чарльз Бронсон, настоящее имя которого Чарльз Сальвадор, находится за решёткой с 1974 года. За это время он получил известность из-за многочисленных нападений на сотрудников и других заключённых, захватов заложников и конфликтов в британских тюрьмах.

Ранее стало известно, что американский рэпер и продюсер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, оказался в одиночной камере после конфликта с другим заключённым. Инцидент произошёл в федеральном исправительном учреждении, где артист отбывает наказание. После участия в драке администрация тюрьмы приняла решение временно изолировать его.