P. Diddy поместили в одиночную камеру после драки с заключённым

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, был переведён в одиночную камеру после участия в драке с другим заключённым. Об этом сообщает телеканал NBC, уточняя, что инцидент произошёл в федеральном исправительном учреждении, где музыкант отбывает наказание.

«Комбс был помещён в одиночную камеру после того, как он ввязался в драку с другим заключённым в федеральной тюрьме», — говорится в публикации.

В настоящее время 55-летний рэпер отбывает 50-месячный срок в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Он был осуждён по двум эпизодам перевозки лиц для занятия проституцией и находится под стражей с сентября 2024 года.

Ранее осуждённому американскому рэперу и продюсеру P. Diddy (Шону Комбсу) предъявили новые обвинения в сексуальном насилии. Прокуратура Лос-Анджелеса получила иск, автор которого остаётся неизвестным. В заявлении утверждается, что инцидент произошёл в 2007 году на голливудском мероприятии.