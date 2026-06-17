Приговорённый на почти четыре года рэпер P. Diddy освободится раньше срока

Финальная дата освобождения Шона Комбса, известного как P. Diddy, назначена на 23 февраля 2028 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Корректировка связана с обновлёнными расчётами срока содержания в исправительном учреждении. Официальные причины пересмотра при этом не раскрываются. Дополнительное внимание издание обращает на поведение артиста во время заключения. Участие в тюремных программах и внутренних мероприятиях рассматривается как один из факторов, повлиявших на решение.

Ранее осуждённому американскому рэперу и продюсеру P. Diddy (Шону Комбсу) предъявили новые обвинения в сексуальном насилии. Речь идёт об иске, направленном в прокуратуру Лос-Анджелеса. Личность заявителя не раскрывается. В материалах утверждается, что инцидент произошёл в 2007 году на одном из мероприятий в Голливуде.