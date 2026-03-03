Рэпер P. Diddy выйдет из тюрьмы раньше срока
Обложка © ТАСС / Zuma
Американский рэпер и продюсер Шона Комбс, известный как P. Diddy, выйдет на свободу раньше срока. Срок заключения музыканта изменён с 4 июня на 25 апреля 2028 года, пишет PageSix.
56-летний рэпер отбывает 50-месячный срок в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс. На суде было доказано, что Комбс причастен к организации бизнеса, связанного с проституцией. Дата освобождения уже не раз менялась в базе, многие связывали это с дисциплинарными проступками музыканта в колонии, но его адвокаты это отрицали.
Рэпер был задержан в сентябре 2024 года. Его обвинили более чем в ста случаях изнасилования. При этом на вечеринках музыканта присутствовали и другие звёзды США. Сейчас P. Diddy отбывает 50-месячный срок в колонии, он работает помощником тюремного священника. В его обязанности входит уход за церковной библиотекой и уборка кабинета настоятеля.
