3 марта, 13:01

Рэпер P. Diddy выйдет из тюрьмы раньше срока

Обложка © ТАСС / Zuma

Американский рэпер и продюсер Шона Комбс, известный как P. Diddy, выйдет на свободу раньше срока. Срок заключения музыканта изменён с 4 июня на 25 апреля 2028 года, пишет PageSix.

56-летний рэпер отбывает 50-месячный срок в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс. На суде было доказано, что Комбс причастен к организации бизнеса, связанного с проституцией. Дата освобождения уже не раз менялась в базе, многие связывали это с дисциплинарными проступками музыканта в колонии, но его адвокаты это отрицали.

В новом иске утверждается, что P.Diddy признался в убийстве Тупака

Рэпер был задержан в сентябре 2024 года. Его обвинили более чем в ста случаях изнасилования. При этом на вечеринках музыканта присутствовали и другие звёзды США. Сейчас P. Diddy отбывает 50-месячный срок в колонии, он работает помощником тюремного священника. В его обязанности входит уход за церковной библиотекой и уборка кабинета настоятеля.

