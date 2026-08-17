На Сахалин за 10 минут: что изменит семикилометровый мост между островом и материком

Проезд по будущему мосту между материковой Россией и Сахалином может занимать всего 10–15 минут. Такую оценку РИА «Новости» дал президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

«Время в пути по мосту составит около 10-15 минут, в зависимости от установленной скорости», — рассказал эксперт.

По его расчётам, семикилометровое сооружение может быть совмещённым — с автомобильным и железнодорожным движением. Возведение такого перехода способно занять четыре-пять лет, а стоимость проекта Иванкин ранее оценивал максимум в 1,1 трлн рублей.

Идея стационарной переправы на остров обсуждается ещё с середины XX века. В разные годы рассматривались два варианта — тоннель и мост, однако в последнее время именно второй вариант кажется специалистам более подходящим.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что мост на Сахалин необходимо построить, несмотря на высокую стоимость проекта. Президент отметил, что наиболее серьёзных вложений потребует не только само сооружение, но и прилегающая инфраструктура.