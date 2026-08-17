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Регион
17 августа, 08:17

СВР заявила, что Запад и Киев хотят разыграть провокацию в стиле третьесортного наркодетектива

СВР: Запад и Киев планируют обвинить РФ в поставках оружия наркокартелям

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) «Не является фотографией с места событий»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) «Не является фотографией с места событий»

Одна из западных спецслужб совместно с украинской стороной готовит провокацию, чтобы обвинить Россию в нелегальных поставках оружия преступным группировкам Латинской Америки. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

По данным СВР, речь идёт о наркокартелях и других ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике. В ведомстве сообщают, что для инсценировки в эти страны завозят оружие российского производства, которое было захвачено украинскими силами в зоне боевых действий.

«Спецслужба одной из западных стран в координации со своими украинскими прихвостнями намерена разыграть очередной антироссийский спектакль. В этот раз события разворачиваются на латиноамериканской сцене, а сам сюжет напоминает отрывок из третьесортного криминального наркодетектива», — говорится в сообщении.

«Фантастические варианты»: Что наркокартели Мексики получат от сотрудничества с Украиной
«Фантастические варианты»: Что наркокартели Мексики получат от сотрудничества с Украиной

Кроме того, российская разведка заявила о подготовке поддельных аудио- и видеоматериалов — они должны будут изображать передачу российского оружия латиноамериканским преступным группировкам через посредников.

В ведомстве также считают, что предполагаемую информационную кампанию планируют подкрепить фальшивыми документами, которые должны создать видимость причастности российских военнослужащих к поставкам.

Шаланды, полные фентанила: СВР уличила Украину в работе с наркокартелями Мексики
Шаланды, полные фентанила: СВР уличила Украину в работе с наркокартелями Мексики

Ранее Life.ru сообщал, что СВР заявляла об интересе латиноамериканских наркокартелей к украинскому чёрному рынку оружия. В июне разведслужба также сообщала, что Украина расширяет взаимодействие с крупнейшими преступными группировками Мексики.

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Александра Вишнякова
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