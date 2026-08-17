Одна из западных спецслужб совместно с украинской стороной готовит провокацию, чтобы обвинить Россию в нелегальных поставках оружия преступным группировкам Латинской Америки. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

По данным СВР, речь идёт о наркокартелях и других ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике. В ведомстве сообщают, что для инсценировки в эти страны завозят оружие российского производства, которое было захвачено украинскими силами в зоне боевых действий.

«Спецслужба одной из западных стран в координации со своими украинскими прихвостнями намерена разыграть очередной антироссийский спектакль. В этот раз события разворачиваются на латиноамериканской сцене, а сам сюжет напоминает отрывок из третьесортного криминального наркодетектива», — говорится в сообщении.

Кроме того, российская разведка заявила о подготовке поддельных аудио- и видеоматериалов — они должны будут изображать передачу российского оружия латиноамериканским преступным группировкам через посредников.

В ведомстве также считают, что предполагаемую информационную кампанию планируют подкрепить фальшивыми документами, которые должны создать видимость причастности российских военнослужащих к поставкам.

Ранее Life.ru сообщал, что СВР заявляла об интересе латиноамериканских наркокартелей к украинскому чёрному рынку оружия. В июне разведслужба также сообщала, что Украина расширяет взаимодействие с крупнейшими преступными группировками Мексики.