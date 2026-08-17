СВР заявила, что Запад и Киев хотят разыграть провокацию в стиле третьесортного наркодетектива
СВР: Запад и Киев планируют обвинить РФ в поставках оружия наркокартелям
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Одна из западных спецслужб совместно с украинской стороной готовит провокацию, чтобы обвинить Россию в нелегальных поставках оружия преступным группировкам Латинской Америки. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
По данным СВР, речь идёт о наркокартелях и других ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике. В ведомстве сообщают, что для инсценировки в эти страны завозят оружие российского производства, которое было захвачено украинскими силами в зоне боевых действий.
«Спецслужба одной из западных стран в координации со своими украинскими прихвостнями намерена разыграть очередной антироссийский спектакль. В этот раз события разворачиваются на латиноамериканской сцене, а сам сюжет напоминает отрывок из третьесортного криминального наркодетектива», — говорится в сообщении.
Кроме того, российская разведка заявила о подготовке поддельных аудио- и видеоматериалов — они должны будут изображать передачу российского оружия латиноамериканским преступным группировкам через посредников.
В ведомстве также считают, что предполагаемую информационную кампанию планируют подкрепить фальшивыми документами, которые должны создать видимость причастности российских военнослужащих к поставкам.
Ранее Life.ru сообщал, что СВР заявляла об интересе латиноамериканских наркокартелей к украинскому чёрному рынку оружия. В июне разведслужба также сообщала, что Украина расширяет взаимодействие с крупнейшими преступными группировками Мексики.
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