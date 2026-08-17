Цель предполагаемой провокации с российским оружием для латиноамериканских наркокартелей — ударить по отношениям Москвы со странами региона. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

По данным СВР, организаторы рассчитывают обвинить Россию в нелегальных поставках вооружений преступным группировкам Венесуэлы, Колумбии и Мексики, а затем использовать эту историю, чтобы склонить правительства этих стран к поддержке антироссийского курса Запада.

«Режиссеры» провокации наивно рассчитывают таким образом подорвать конструктивные отношения России со странами региона и склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса Запада», — заявили в ведомстве.

Напомним, по данным СВР, одна из западных спецслужб совместно с украинской стороной готовит провокацию, чтобы обвинить Россию в нелегальных поставках оружия преступным группировкам Латинской Америки — речь идёт о наркокартелях и других ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике.Для инсценировки в эти страны завозят оружие российского производства, захваченное в зоне СВО.