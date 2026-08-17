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Регион
17 августа, 08:21

СВР раскрыла цель спектакля с российским оружием для наркокартелей Латинской Америки

СВР: Провокацией с оружием Запад хочет поссорить Россию с Латинской Америкой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) «Не является фотографией с места событий»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) «Не является фотографией с места событий»

Цель предполагаемой провокации с российским оружием для латиноамериканских наркокартелей — ударить по отношениям Москвы со странами региона. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

По данным СВР, организаторы рассчитывают обвинить Россию в нелегальных поставках вооружений преступным группировкам Венесуэлы, Колумбии и Мексики, а затем использовать эту историю, чтобы склонить правительства этих стран к поддержке антироссийского курса Запада.

«Режиссеры» провокации наивно рассчитывают таким образом подорвать конструктивные отношения России со странами региона и склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса Запада», — заявили в ведомстве.

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Напомним, по данным СВР, одна из западных спецслужб совместно с украинской стороной готовит провокацию, чтобы обвинить Россию в нелегальных поставках оружия преступным группировкам Латинской Америки — речь идёт о наркокартелях и других ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике.Для инсценировки в эти страны завозят оружие российского производства, захваченное в зоне СВО.

Больше новостей о международных отношениях и заявлениях спецслужб — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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