Эволюция выставляет «счёт»? Учёные 30 лет изучали влияние чрезмерного спорта на здоровье мышей

Учёные больше 30 лет выводили мышей с особой любовью к бегу, а затем проверили, пришлось ли животным расплачиваться за экстремальную активность продолжительностью жизни или плодовитостью. Ожидаемого эволюционного «счёта» исследователи не обнаружили. Об этом пишет научный журнал Behavior Genetics.

Эксперимент начался в 1993 году. Из поколения в поколение для размножения выбирали мышей, которые добровольно пробегали на колесе больше остальных. Со временем четыре линии High Runner стали преодолевать примерно втрое большую дистанцию за день, чем четыре контрольные линии.

На 97-м поколении исследователи сформировали около сотни пар и наблюдали за ними до конца жизни. Животным давали неограниченное количество еды и воды, а колёса убрали, чтобы не подвергать опасности детёнышей. По итогам эксперимента статистически значимой разницы в продолжительности жизни между «бегунами» и обычными мышами не обнаружили. Не просела и репродуктивность: контрольные пары в среднем вырастили до отъёма 29,1 детёныша за жизнь, High Runner — 25,8, однако эта разница оказалась статистически незначимой.

Результат оказался неожиданным, потому что одна из классических идей эволюционной биологии предполагает ограниченность ресурсов организма: большие затраты на движение теоретически могут отнимать энергию у размножения или поддержания тела. Здесь такой компромисс обнаружить не удалось.

Авторы допускают, что свою роль сыграли лабораторные условия: еды было сколько угодно, поэтому повышенные энергетические расходы можно было просто компенсировать большим потреблением пищи. Не исключено и то, что за десятки поколений у High Runner-мышей сформировались физиологические механизмы, позволяющие эффективнее справляться с высокой активностью.

При этом исследователи отдельно предупреждают: переносить результат напрямую на людей нельзя. Эксперимент показывает прежде всего то, что даже после десятилетий искусственного отбора повышенная склонность к физической активности у этих мышей не привела к видимому сокращению жизни или репродуктивного успеха.

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