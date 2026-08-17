Рыжий волос и пузыри: Россиянка чуть не получила «грязные» американские грудные импланты во Вьетнаме

Россиянка отменила операцию по увеличению груди во Вьетнаме, обнаружив внутри подготовленных для неё имплантов волос, соринки и странные пузыри. Инородные предметы Анастасия заметила буквально перед хирургическим вмешательством, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Девушка специально прилетела в Хошимин, чтобы заменить уже установленные импланты объёмом 380 мл на более крупные MENTOR MemoryGel BOOST объёмом 480 мл с пометкой «сделано в США». Она заранее приехала в город вместе с ребёнком, арендовала жильё и наняла няню.

Перед операцией пациентке показали две герметичные упаковки, чтобы она сверила маркировку и номера изделий. QR-коды на них не считывались, поэтому Анастасия решила дополнительно осмотреть импланты, подсветив их фонариком.

Россиянка чуть не получила «грязные» импланты во Вьетнаме. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В одном из них россиянка, по её словам, увидела рыжий волос и мелкие соринки. Внутри второго её насторожили непонятные пузыри. После этого девушка немедленно отказалась от операции, хотя уже находилась под капельницей.

Примерно через 40 минут в клинику приехала представительница компании и забрала импланты. Анастасии вернули около 500 тысяч рублей за отменённую операцию. Однако ещё примерно 170 тысяч рублей, которые россиянка потратила на перелёт в Хошимин, аренду жилья и услуги няни, ей компенсировать не удалось.

Ранее пластический хирург Игорь Короткий предупредил, что использование бывших в употреблен. Он также отметил, что импланты, установленные под мышцу, со временем деформируются от движений рук, что повышает вероятность повреждений и разрывов.