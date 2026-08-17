Велогонщику и триатлонисту Леоновичу грозит 8 лет за 900 рублей донатов ФБК*

В Санкт-Петербурге задержали 41-летнего велогонщика и триатлониста Игоря Леоновича. Его подозревают в финансировании ФБК*.

Видео © ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фигурант дела переводил деньги данным структурам уже после того, как их признали экстремистскими в России. Ему грозит до восьми лет тюрьмы. В региональном главке МВД уточнили, что в квартире спортсмена на Аптекарском переулке в центре Санкт-Петербурга прошли обыски, по итогам которых у него изъяли изъяты ноутбук и телефон. По оперативным данным, подозреваемый задонатил экстремистам 900 рублей.

Telegram-канала Baza выяснил, что фигурантом стал Игорь Леонович — мастер спорта по велогонкам, выпускник университета имени Лесгафта. Он жил в Германии, выигрывал чемпионат Гессена, участвовал в немецких соревнованиях и выступал за швейцарскую команду. Вернувшись в Петербург, он занялся фитнесом: проводил тренировки, специализировался на растяжке и пилатесе, стал сооснователем фитнес-студии.

Ранее по аналогичному делу задержали доцента Европейского университета в Петербурге Игоря Зайцева. Ему вменяют финансирование терроризма. У преподавателя прошёл обыск, после чего его задержали. Следствие заинтересовали переводы, сделанные в 2021–2022 годах. По версии правоохранителей, Зайцев не менее семи раз переводил деньги запрещённым структурам, включая пожертвования на счета ФБК*.

* Организация признана экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ.