Доцент Европейского университета в Петербурге Зайцев задержан за помощь ФБК**

Доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге Игорь Зайцев стал фигурантом уголовного дела о финансировании терроризма. Сегодня у преподавателя прошёл обыск, после которого его задержали.

Задержан Игорь Зайцев. Видео © Telegram / Baza

Следствие заинтересовалось переводами, сделанными в 2021–2022 годах. По версии правоохранителей, за это время Зайцев не менее семи раз перечислял деньги проектам Алексея Навального*. В частности речь идёт о пожертвованиях на счета ФБК**.

На сайте ЕУСПб Зайцев указан как доцент Центра практической философии. Он имеет степень кандидата философских наук. Ему 58 лет, пишет «База».

Ранее сообщалось, что в Ленобласти задержали главу общины мормонов по делу о финансировании ФБК**. Ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

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