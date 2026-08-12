Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 08:35

Доцент Европейского университета в Петербурге Зайцев задержан за помощь ФБК**

Игорь Зайцев. Обложка © Европейский универститет в Санкт-Петербурге

Игорь Зайцев. Обложка © Европейский универститет в Санкт-Петербурге

Доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге Игорь Зайцев стал фигурантом уголовного дела о финансировании терроризма. Сегодня у преподавателя прошёл обыск, после которого его задержали.

Задержан Игорь Зайцев. Видео © Telegram / Baza

Следствие заинтересовалось переводами, сделанными в 2021–2022 годах. По версии правоохранителей, за это время Зайцев не менее семи раз перечислял деньги проектам Алексея Навального*. В частности речь идёт о пожертвованиях на счета ФБК**.

На сайте ЕУСПб Зайцев указан как доцент Центра практической философии. Он имеет степень кандидата философских наук. Ему 58 лет, пишет «База».

Тихая гавань для врагов: за что задержали «православного» доцента ЕУСПб и при чём тут «Церковь будущего»
Тихая гавань для врагов: за что задержали «православного» доцента ЕУСПб и при чём тут «Церковь будущего»

Ранее сообщалось, что в Ленобласти задержали главу общины мормонов по делу о финансировании ФБК**. Ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

Больше новостей о громких уголовных делах и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

** Организация признана экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar