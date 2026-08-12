Тихая гавань для врагов: за что задержали «православного» доцента ЕУСПб и при чём тут «Церковь будущего» Оглавление Помогал оппозиции, учил студентов — кто такой Игорь Зайцев Фронт третьего тысячелетия: атака на РПЦ Как украинцы метят в новые «наместники Бога на земле» Их учили в США: философ и беглый диакон Европейский университет в Санкт-Петербурге оказался приютом для противников России. За финансирование терроризма под уголовное дело попал доцент вуза Игорь Зайцев. В ЕУСПб это уже второй случай. Life.ru выяснял, в каких антироссийских проектах участвуют учёные. 12 августа, 07:04 4401 4401 Коллаж © Life.ru Фото © Youtube / ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Помогал оппозиции, учил студентов — кто такой Игорь Зайцев

В Европейском университете в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) снова скандал. Возбуждено уголовное дело в отношении ещё одного преподавателя вуза — кандидата философских наук, доцента в Центре практической философии «Стасис» университета Игоря Зайцева. Сегодня в его квартире прошли обыски.

Зайцева подозревают по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Похоже, учёный — давнишний сторонник оппозиции и, по данным следствия, в 2021-2022 годах якобы не менее семи раз перечислял деньги одной из признанных в России террористических организаций.

В ЕУСПб это уже второй случай, связанный с работой учёных и преподавателей вуза против России. Напомним, менее месяца назад Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Михаила Турченко, бывшего научного сотрудника факультета политических наук Европейского университета за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ.

Игорю Зайцеву 58 лет, он из Петербурга. В 2000 году окончил философский факультет СПбГУ, в 2003 году там же — аспирантуру. Помимо работы в ЕУСПб он работает заместителем декана факультета философии, богословия и религиоведения. А кроме этого — доцентом на Гуманитарном факультете Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

Что важно, в Европейском университете учёный также руководит аспирантурой. Учитывая его взгляды, нетрудно догадаться, каким именно студентам преподаватель даёт дорогу в жизнь, и почему в российской науке к 2022 году оказалось так много откровенных диссидентов. Они воспитываются с молодости «правильными» представителями научной школы, имеющими многолетние связи с западными агентами влияния.

В центре профессионального внимания Зайцева — история философии от Античности до новейшего времени, феноменология, философия религии, философская теология и культурология. Эти научные запросы в 2017 году привели Зайцева в откровенно русофобскую Международную православную богословскую ассоциацию (International Orthodox Theological Association или IOTA).

Фронт третьего тысячелетия: атака на РПЦ

IOTA — частная организация, штаб-квартира которой находится в США, финансируется за счёт пожертвований анонимных благотворителей и за счёт членских взносов. По данным с её сайта, в ней состоят около тысячи «учёных, церковных лидеров и профессионалов, глубоко погружённых в православную традицию». Перечисляемые суммы достигают почти 100 тыс. долларов и тратятся на организацию встреч религиоведов разных стран.

Здесь Зайцев занимает пост сопредседателя секции «Философская теология», активно участвует в мероприятиях IOTA, занимается вопросами оправдания Бога перед лицом существующего в мире зла, и, судя по некоторым его работам, работает над сближением позиций католиков и православных, разделившихся на разные ветви христианства в 1054 году. Дело вроде бы благое, но есть нюанс.

На один из грантов от анонимного жертвователя в 2027 году IOTA планирует провести так называемую программу будущих лидеров в Грузии. Цель мероприятия заявлена такая: «Программа стремится воспитать духовенство, мирян-лидеров и учёных, преданных своему делу на местном уровне, имеющих глобальное образование и готовых служить Церкви третьего тысячелетия в меняющемся мире».

Что подразумевает термин «Церковь третьего тысячелетия», IOTA объяснила ещё в прошлом году на своей конференции в Риме. Это некое «католическо-православное единство». Тогда же функционеры организации заявили, что готовят новое поколение православных священнослужителей и учёных для служения именно этому новому церковному образованию.

Несмотря на то что де-юре IOTA закрепляет свой православный статус и католические священники и учёные в ней являются лишь приглашёнными гостями, работу организации активно поддерживает папа римский. Памятуя, что согласно официальной позиции Ватикана Папа Римский обладает «полной, высшей и всеобщей властью над всей Церковью», это, по сути, очередная попытка поставить под католический контроль православную церковь.

Таким образом Игорь Зайцев, являющийся ключевым сотрудником IOTA, фактически работает на ослабление позиций РПЦ в России и мире, и признаёт за Ватиканом право господства в духовной сфере. Весомости этому аргументу прибавляет и то, к кому в подчинение пошёл российский учёный.

Как украинцы метят в новые «наместники Бога на земле»

Чтобы окончательно понять, какие цели ассоциация преследует на самом деле, стоит посмотреть на её руководство. Основателем и президентом IOTA является выходец из Киева, гражданин США Пол (на самом деле Павел) Гаврилюк. Яркий русофоб, известный яростной критикой «русского мира» и РПЦ. В своих выступлениях он не упускает случая рассказать, как страдает его семья на Украине после начала СВО.

Его заместителем — вице-президентом и одновременно казначеем организации — работает американка украинского происхождения Гейл Волощак. Одновременно она же является активным членом раскольнической Украинской православной церкви (УПЦ) в США. Кроме такой же, как у шефа, жёсткой русофобии Волощак также известна лояльностью к экспериментам с геномом человека и представителям нетрадиционных отношений в Церкви.

В 2022 году IOTA официально активно критиковала Россию и РПЦ за СВО. Её функционеры указывали, что члены ассоциации остаются на Украине, оказывая духовную и физическую помощь режиму Зеленского, призывали предстоятелей всех поместных православных Церквей единодушно осудить военную операцию и жалели, что «нет религиозных санкций для неспровоцированной войны».

Несмотря на то что IOTA организация православная, поддерживают её почему-то католики. Фото © Youtube / Александр Конев

Таким образом, IOTA — изначально русофобская организация, реальная цель которой может заключаться в подавлении Русской православной церкви и замещении её учения в России и на постсоветском пространстве на некий суррогат «Церкви третьего тысячелетия», изготовленный специалистами по религии, подобными любителю оппозиции, доценту Европейского университета в Санкт-Петербурге Игорю Зайцеву.

Похожая попытка подчинить православных папе римскому уже была на территории современной Украины. В результате Брестской унии 1596 года возникла Греко-католическая (униатская) церковь. Тогда часть православных епископов надеялась с помощью унии укрепить своё привилегированное положение в Речи Посполитой и получить равные права с католическим духовенством. Уния сразу же привела к расколу. В Бресте прошёл альтернативный православный собор, который отказался признавать её и подтвердил верность Константинопольскому патриарху, предав сторонников унии анафеме.

Современная Украинская грекокатолическая церковь имеет плотные отношения с IOTA. Её представители регулярно участвовали в конференциях ассоциации, а глава УГКЦ Святослав Шевчук был одним из ключевых спикеров на так называемой мега-конференции организации в 2023 году.

Их учили в США: философ и беглый диакон

Такие науки, как философия и религиоведение, оторваны от «мирской жизни» лишь на первый взгляд. В реальности — это мощный инструмент влияния на народные массы, и именно подобного рода «авторитетные специалисты» грамотно формулируют нужные Западу смыслы, которые потом активно внедряются в общество. Ущерб от этой работы России наносится колоссальный.

Фото © Wikipedia / Анатолий Григорьевич Чайко

На протяжении десятилетий подобные деятели, опираясь на свои статусы и регалии, регулярно светились в телевизорах, раздавали интервью в прессе и вели блоги в соцсетях, где рассказывали, как в России всё плохо. Как правило, их работа проходила при покровительстве западных организаций типа запрещённой в России USAID или нежелательного фонда Сороса, Макартуров и прочих, аффилированных с ЦРУ и прочими спецслужбами структур.

В своих, казалось бы, отвлечённых от политики работах тот же известный в России доктор философских наук Рубен Апресян* на деньги института Альберта Эйнштейна, возглавляемого Джином Шарпом, известным в мире своими тесными связями с ЦРУ и разработками технологий «цветных революций», проповедовал так называемое ненасильственное сопротивление власти. По сути, занимался подготовкой к дестабилизации России.

Рубен Апресян*. Фото © Youtube / Канал Анатолия Малкина (M.A.G)

А в 2023 году вместе с беглым певцом Андреем Макаревичем* даже зарегистрировал фирму, которая, судя по ОКВЭД, должна была заниматься пропагандой. После взрыва общественного негодования ФНС ликвидировала юрлицо, а сам Апресян* пополнил список иноагентов.

Некогда очень популярный миссионер Русской православной церкви протодиакон Андрей Кураев* внезапно превратился в жёсткого критика церковной и государственной власти. На западные деньги в своих публичных выступлениях он призывал к богословскому осуждению (анафеме) и церковному суду над патриархом, а также к отказу Церкви от поддержки действий властей. В 2022 году миссионер жёстко выступил против СВО и сбежал в Чехию, откуда продолжает антироссийскую деятельность.

Занятно, что за свои заявления в 2020 году Епархиальный суд Москвы принял решение лишить Кураева* сана, но уже в апреле 2024 года он восстановлен в нём Вселенским патриархом Варфоломеем и им же был принят в клир Константинопольского патриархата. Варфоломей — это тот самый патриарх, что вручил Томос об автокефалии раскольникам из так называемой Православной церкви Украины. После этого РПЦ отказалась от евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

* Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.

Авторы Евгений Кузнецов