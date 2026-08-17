«3 тонны Шрёдингера»: Дальнобойщик получил штраф 450 тыс. за перегруз, которого не было

Дальнобойщик получил штраф в 450 тысяч рублей за якобы трёхтонный перегруз и теперь вместе с другими водителями готовит коллективную жалобу. Об этом сообщает SHOT.

По словам 41-летнего предпринимателя, автомобиль Shacman вёз из Казани в Сочи 18 тонн строительных лесов и без проблем проходил весовой контроль. Однако рамка в Кущёвском районе Краснодарского края неожиданно зафиксировала почти три лишние тонны.

Бизнесмен попытался оспорить постановление, но суд первой инстанции отказал. Он утверждает, что на пункте не работало табло, предупреждающее о перевесе, а дежурный экипаж для дополнительной проверки результата не вызвали.

Позже предприниматель выяснил, что на эту же рамку жалуются десятки перевозчиков из разных регионов. Некоторые также получили многотысячные штрафы, поэтому дальнобойщики решили объединиться. В Ространснадзоре заявили Life.ru, что жалоба шофёра принята к рассмотрению.

«Жалоба дальнобойщика из Казани взята на приоритетное рассмотрение. Проверяем работу весовой рамки в Кущёвском районе и соблюдение процедуры фиксации нарушения», — сообщили в ведомстве.

Ранее Life.ru рассказывал, как автомобилистам правильно оспаривать штрафы и что фиксировать при несогласии с постановлением. В материале подчёркивается, что спорные взыскания можно обжаловать через ГИБДД или суд.