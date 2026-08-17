72 жёлтые карточки от ГИБДД: Тренер «Зенита» получает штраф за ПДД каждые полтора дня

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак с начала 2026 года получил 72 штрафа за нарушения правил дорожного движения, причём 51 из них пришёлся на лето. Об этом сообщает Mash на спорте.

По данным канала, Семак уже оплатил 71 постановление на общую сумму 68,4 тысячи рублей. Непогашенным остался один штраф на 750 рублей.

Чаще всего тренер попадался на превышении скорости, нарушениях правил парковки, остановке в запрещённых местах и проезде на красный свет. Именно последнее нарушение оказалось самым дорогим — 7,5 тысячи рублей. Все штрафы Семак получил за рулём Mercedes-Benz G400D. Новый такой автомобиль канал оценивает примерно в 17 миллионов рублей. Если распределить нарушения с начала года, получается примерно один штраф каждые полтора дня.

Ранее Life.ru сообщал, что Артём Дзюба за восемь месяцев 2026 года получил 85 административных штрафов примерно на 100 тысяч рублей. Большинство нарушений связано с автомобилями — превышением скорости, парковкой, выездом на выделенную полосу и неоплатой платных трасс.