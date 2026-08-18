Карта талантов России: Какие регионы подарили нам больше всего певцов

Самым «богатым» на звёзд регионом стало Подмосковье — именно оттуда родом больше всего популярных артистов. Такое исследование ко дню основания Русского географического общества провёл сервис «КИОН Музыка».

В исследовании учитывались наиболее прослушиваемые сольные исполнители. Самым «звездным» регионом стала Московская область — родина таких популярных музыкантов, как Zivert, GUF, MACAN. Серебро — у Ростовской области, которую прославили Баста, Jakone и MONA. Бронза досталась Красноярскому краю с NЮ, MIROLYBOVA и Ваней Дмитриенко в топе.

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Четвертую строчку занял Краснодарский край, пятую — Новосибирская область. Далее следуют Нижегородская область на шестом месте, Свердловская область — на седьмом, Тюменская область — на восьмом и Иркутская область — на девятом. Десятку самых «звездных» регионов страны замкнула Карачаево-Черкесская Республика.

При этом в Московской области самыми востребованными исполнителями признаны Zivert, GUF и MACAN, в Ростовской области больше всего слушали Басту, Jakone и MONA. В Красноярском крае — NЮ, MIROLYBOVA и Ваня Дмитриенко, на Кубани — МОТ, Григорий Лепс и Стас Михайлов. Из Новосибирской области, замкнувшей первую пятерку рейтинга, лидерами по прослушиваниям оказались Bakhtin, KalashnikoFF и SABI.

А недавно Книга рекордов России признала Ваню Дмитриенко самым молодым артистом, выступившим с сольным концертом на Большой спортивной арене «Лужников». На момент выступления певцу исполнилось 20 лет, девять месяцев и восемь дней.