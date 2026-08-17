«Чёрный ящик» выявил неожиданную причину крушения украинского Су-24М с двумя погибшими

Столкновение с птицей могло стать причиной крушения украинского фронтового бомбардировщика Су-24М в Хмельницкой области, при котором погибли два члена экипажа. Такую версию рассматривает Государственное бюро расследований Украины после расшифровки бортового самописца. Окончательно её ещё предстоит подтвердить экспертам.

Согласно данным «чёрного ящика», во время полёта отказали элементы системы управления на левом крыле самолёта. После этого Су-24М потерял управляемость и начал вращаться вокруг своей оси.

Бомбардировщик падал с высоты более 600 метров. В процессе снижения его скорость, по данным ГБР, достигла 809 км/ч.

Следствие предполагает, что повреждение системы управления могло произойти после столкновения самолёта с птицей. При этом в ведомстве подчёркивают, что речь пока идёт лишь об одной из версий — для установления точной причины необходима авиационно-техническая экспертиза.

Катастрофа произошла вечером 16 июня в Хмельницкой области. Су-24М выполнял задание, когда потерпел крушение. На борту находились лётчик и штурман, оба погибли. Воздушные силы Украины называли погибшими майора Богдана Загорулько и старшего лейтенанта Богдана Бабенко.

Ранее Life.ru сообщал о крушении Су-24М в Хмельницкой области. Тогда украинские Воздушные силы подтверждали гибель обоих членов экипажа, однако причина авиакатастрофы ещё устанавливалась.