В Подмосковье в 2026 году обновят более 400 объектов теплоснабжения

В Московской области в 2026 году обновят 401 объект теплоснабжения, сообщил депутат Госдумы по Коломенскому избирательному округу Никита Чаплин. По его словам, масштабные работы затронут сразу несколько муниципалитетов региона.

В Коломне из 118 котельных к зиме уже подготовили 70, ещё на 48 работы продолжаются. В городе и Озёрах завершается ремонт двух объектов, а котельную на улице Октябрьской Революции планируют перевести с угля на газ. В Воскресенске специалисты закончили ремонт котельных на улице Мичурина и в Ошибкове, а сейчас обновляют объекты в Конобееве, Косякове, Новлянске и ЦТП на Советской улице.

Модернизация теплоснабжения Белозёрского находится на особом контроле областных и местных властей. В Зарайске строят две блочно-модульные котельные: на улице Урицкого и в микрорайоне Беспятово. Одновременно здесь меняют ветхие сети, часть которых не ремонтировали с 1960-х годов.

Ещё шесть новых БМК устанавливают в Луховицах, параллельно реконструируя объекты в Дединове и посёлке Сельхозтехника. В Кашире и Серебряных Прудах проверки и ремонт котельных уже близятся к завершению, подчеркнул парламентарий в интервью 360.ru.

Ранее президент России Владимир Путин принял губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Они обсудили строительство новых медцентров и дублёр МКАД в Подмосковье. Основное внимание в разговоре было уделено развитию социальной сферы.