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Регион
30 июля, 10:36

Путин и Воробьёв обсудили строительство новых медцентров и дублёр МКАД в Подмосковье

Путин провёл встречу с губернатором Подмосковья Воробьёвым

Обложка © Пресс-служба Кремля

Обложка © Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин принял губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Кадры беседы опубликовала пресс-служба Кремля.

Рабочая встреча Владимира Путина и Андрея Воробьёва. Видео © Пресс-служба Кремля

Глава региона представил доклад о текущем положении дел в Подмосковье. Основное внимание в разговоре было уделено развитию социальной сферы.

Отдельной темой стало возведение медицинских учреждений. Обсуждались планы по строительству на территории области — в частности крупного медцентра с современным оборудованием в Балашихе.

Также губернатор напомнил, что 1 сентября будет закончено строительство Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА). Трасса станет платным дублёром МКАД и точкой притяжения для жителей региона.

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А накануне Владимир Путин своим указом возложил временное исполнение обязанностей руководителя Удмуртии на Ольгу Абрамову. Перед подписанием документа глава государства провёл с ней беседу в Кремле. Абрамова 1981 года рождения, её карьера долгие годы была связана с работой в республиканском правительстве: с 2018-го она занимала пост министра сельского хозяйства и продовольствия региона, а впоследствии доросла до должности заместителя председателя кабинета министров.

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Юрий Лысенко
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