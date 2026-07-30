Путин и Воробьёв обсудили строительство новых медцентров и дублёр МКАД в Подмосковье
Путин провёл встречу с губернатором Подмосковья Воробьёвым
Обложка © Пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин принял губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Кадры беседы опубликовала пресс-служба Кремля.
Рабочая встреча Владимира Путина и Андрея Воробьёва. Видео © Пресс-служба Кремля
Глава региона представил доклад о текущем положении дел в Подмосковье. Основное внимание в разговоре было уделено развитию социальной сферы.
Отдельной темой стало возведение медицинских учреждений. Обсуждались планы по строительству на территории области — в частности крупного медцентра с современным оборудованием в Балашихе.
Также губернатор напомнил, что 1 сентября будет закончено строительство Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА). Трасса станет платным дублёром МКАД и точкой притяжения для жителей региона.
А накануне Владимир Путин своим указом возложил временное исполнение обязанностей руководителя Удмуртии на Ольгу Абрамову. Перед подписанием документа глава государства провёл с ней беседу в Кремле. Абрамова 1981 года рождения, её карьера долгие годы была связана с работой в республиканском правительстве: с 2018-го она занимала пост министра сельского хозяйства и продовольствия региона, а впоследствии доросла до должности заместителя председателя кабинета министров.
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