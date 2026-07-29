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Регион
29 июля, 13:03

Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав мира

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия является одной из ведущих спортивных держав и гордится своим вкладом в создание фиджитал-движения. Об этом Владимир Путин заявил в видеообращении к участникам III международного турнира «Игры будущего» в Астане.

«Россия — одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения и, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта», — сказал президент.

Российский лидер напомнил, что Всероссийская федерация фиджитал-спорта появилась в ноябре 2022 года. Первые «Игры будущего» состоялись в Казани в 2024-м.

Путин также подчеркнул, что турнир не зависит от политической конъюнктуры и строится на равном отношении ко всем участникам.

«С самого начала эти игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов», — отметил глава государства.

Третьи «Игры будущего» проходят в Астане с 29 июля по 9 августа. Программа объединяет киберспорт, традиционные дисциплины и современные технологии.

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Международная федерация гимнастики недавно выступила за полноценное участие российских и белорусских атлетов в соревнованиях. В организации призвали сохранять нейтральность спорта и не допускать дискриминации участников, хотя предусмотрели исключения из-за решений властей отдельных стран.

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Полина Никифорова
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