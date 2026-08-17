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17 августа, 15:25

Chevron обнаружила крупные залежи нефти и газового конденсата у берегов Анголы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Rodrigues Peyneau

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Rodrigues Peyneau

Американская нефтегазовая компания Chevron обнаружила крупные залежи нефти и газового конденсата на шельфе Анголы. Находка сделана в блоке 0 в бассейне Нижнего Конго, сообщили в компании. Разведочная скважина вскрыла углеводородный пласт мощностью более 600 метров. При этом толщина высококачественного продуктивного слоя превысила 90 метров.

Chevron рассматривает возможность подключить новое месторождение к уже существующей инфраструктуре. Это должно позволить ускорить запуск разработки и одновременно сократить затраты.

Оператором блока выступает дочерняя структура Chevron Cabinda Gulf Oil Company. Ей принадлежит 39,2% проекта. Крупнейшая доля — 41% — находится у государственной ангольской компании Sonangol. Ещё 10% принадлежат TotalEnergies, а 9,8% — Azule Energy.

Транзит через Ормузский пролив почти остановился после атак на суда
Транзит через Ормузский пролив почти остановился после атак на суда

Ранее Life.ru писал, что на фоне проблем с судоходством в Ормузском проливе крупнейшие нефтяные компании начали активнее искать новые точки добычи за пределами Ближнего Востока. В частности, Chevron уже наращивала вложения в морские проекты, а Африка рассматривалась как одно из перспективных направлений для расширения добычи.

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Анастасия Никонорова
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