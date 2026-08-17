Экс-замглавы УФАС Петербурга получила 5 лет колонии и штраф 8 млн

Бывшую заместительницу руководителя УФАС по Санкт-Петербургу Екатерину Даниловскую приговорили к пяти годам колонии общего режима. Её признали виновной в получении крупных взяток и превышении должностных полномочий.

Помимо реального срока суд назначил Даниловской штраф в размере 8 млн рублей и на десять лет запретил занимать должности на государственной службе. В доход государства также конфисковано 4 549 500 рублей — сумма, эквивалентная полученным взяткам.

Уголовное дело включало шесть эпизодов превышения должностных полномочий и столько же эпизодов получения взяток в крупном размере. Даниловскую задержали ещё в январе 2025 года.

Один из эпизодов был связан с крупной закупкой на обслуживание систем безопасности в государственных учреждениях Московского района Петербурга. Победитель конкурса ООО «Вега-С» первоначально получил право заключить 117 контрактов и успел оформить 18 из них.

По версии следствия, Даниловская вместе с другими сотрудниками УФАС приостановила закупку, разместив в Единой информационной системе сведения о результатах якобы проведённой внеплановой проверки. Впоследствии ведомство потребовало отменить результаты конкурса и провести процедуру заново. В результате «Вега-С» не смогла заключить оставшиеся 99 контрактов.

Следствие оценивало прямой имущественный ущерб компании почти в 188 тысяч рублей — эти деньги предприятие потратило на банковские гарантии для контрактов, которые в итоге заключены не были.