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Регион
29 января, 14:09

В УФАС по Петербургу проходят обыски

Правоохранительные органы проводят обыски в здании управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Правоохранительные органы проводят следственно-оперативные мероприятия в здании управления. Сотрудникам оказывается все необходимое содействие», — говорится в сообщении.

По данным RT, причина обысков — превышение полномочий при проведении госзакупок в школах и детсадах: при подведении итогов проверки, которая на самом деле не проводилась, была незаконно использована электронно-цифровая подпись ведущего специалиста.

Life.ru публикует фото обысков у журналистки Соколовской, которой дали 7,5 года за фейки о ВС РФ
Life.ru публикует фото обысков у журналистки Соколовской, которой дали 7,5 года за фейки о ВС РФ

А ранее сотрудники правоохранительных органов и спецслужб провели обыски в офисе IT-компании SpectrumData в Екатеринбурге. Следственные действия были инициированы из-за несанкционированного раскрытия персональных данных.

Александра Вишнякова
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