В УФАС по Петербургу проходят обыски

Правоохранительные органы проводят обыски в здании управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Правоохранительные органы проводят следственно-оперативные мероприятия в здании управления. Сотрудникам оказывается все необходимое содействие», — говорится в сообщении.

По данным RT, причина обысков — превышение полномочий при проведении госзакупок в школах и детсадах: при подведении итогов проверки, которая на самом деле не проводилась, была незаконно использована электронно-цифровая подпись ведущего специалиста.