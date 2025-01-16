Разработчиков популярного сервиса проверки машин заподозрили в сливе данных клиентов

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе IT-компании SpectrumData в Екатеринбурге. Как сообщает телеграм-канал Mash, в операции также участвовали представители спецслужб. Следственные действия были инициированы из-за несанкционированного раскрытия персональных данных.

Издание «66 ru» информирует, что обыски начались рано утром. Сотрудников заставили лечь на пол и изъяли их мобильные устройства. Тем, кто не успел прийти на работу, было рекомендовано оставаться дома.

Руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых подтвердил информацию об оперативных мероприятиях нашим коллегам из РИА «Новости», однако отказался комментировать детали, сославшись на необходимость разобраться в ситуации.

Компания SpectrumData разрабатывает решения для управления рисками с применением Big Data. Среди её клиентов находятся банки и страховые организации. Один из продуктов компании — сервис «Автокод профи», который предоставляет информацию об истории автомобиля по его VIN-коду.