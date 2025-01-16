Разработчиков популярного сервиса проверки машин заподозрили в сливе данных клиентов
Mash: В Екатеринбурге прошли обыски в офисе IT-компании SpectrumData
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе IT-компании SpectrumData в Екатеринбурге. Как сообщает телеграм-канал Mash, в операции также участвовали представители спецслужб. Следственные действия были инициированы из-за несанкционированного раскрытия персональных данных.
Издание «66 ru» информирует, что обыски начались рано утром. Сотрудников заставили лечь на пол и изъяли их мобильные устройства. Тем, кто не успел прийти на работу, было рекомендовано оставаться дома.
Руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых подтвердил информацию об оперативных мероприятиях нашим коллегам из РИА «Новости», однако отказался комментировать детали, сославшись на необходимость разобраться в ситуации.
Компания SpectrumData разрабатывает решения для управления рисками с применением Big Data. Среди её клиентов находятся банки и страховые организации. Один из продуктов компании — сервис «Автокод профи», который предоставляет информацию об истории автомобиля по его VIN-коду.
Ранее в автобронетанковом управлении Минобороны прошли обыски. Дело возбуждено о злоупотреблении должностными полномочиями, у замначальника ведомства генерал-майора Сергея Шалёного изъят мобильный телефон.
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