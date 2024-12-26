Гнев главы Бурятии из-за «позора» в кабмине привёл к обыскам и задержанию министра
Министр сельского хозяйства Бурятии Дареев задержан за превышение полномочий
Министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев. Фото © Минсельхозпрод Республики Бурятия
Министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в превышении полномочий. Речь о части 3 статьи 286, сообщил местный портал «Информ Полис» со ссылкой на источники в силовых структурах.
Сегодня, 26 декабря, у чиновника прошли обыски. На 27 декабря назначено судебное заседание, где будет решён вопрос о его аресте. Остальные детали не раскрываются, но глава республики Алексей Цыденов не так давно на встрече со СМИ охарактеризовал положение дел в минсельхозе республики как «некрасивое и позорное». По его словам, в министерстве идет процесс системной кадровой замены, которая уже привела к определенным улучшениям в показателях развития сельского хозяйства.
Ранее Life.ru узнал, что гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина заключили под стражу на два месяца. Чиновника обвиняют в растрате 173 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Следом за ним, 9 декабря, был арестован его заместитель по финансам Игорь Грабин.