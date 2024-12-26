Гнев главы Бурятии из-за «‎позора» в кабмине привёл к обыскам и задержанию министра

Сегодня, 26 декабря, у чиновника прошли обыски. На 27 декабря назначено судебное заседание, где будет решён вопрос о его аресте. Остальные детали не раскрываются, но глава республики Алексей Цыденов не так давно на встрече со СМИ охарактеризовал положение дел в минсельхозе республики как «некрасивое и позорное». По его словам, в министерстве идет процесс системной кадровой замены, которая уже привела к определенным улучшениям в показателях развития сельского хозяйства.