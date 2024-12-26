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Регион
26 декабря, 13:14

Гнев главы Бурятии из-за «‎позора» в кабмине привёл к обыскам и задержанию министра

Министр сельского хозяйства Бурятии Дареев задержан за превышение полномочий

Министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев. Фото © Минсельхозпрод Республики Бурятия

Министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев. Фото © Минсельхозпрод Республики Бурятия

Министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в превышении полномочий. Речь о части 3 статьи 286, сообщил местный портал «Информ Полис» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Сегодня, 26 декабря, у чиновника прошли обыски. На 27 декабря назначено судебное заседание, где будет решён вопрос о его аресте. Остальные детали не раскрываются, но глава республики Алексей Цыденов не так давно на встрече со СМИ охарактеризовал положение дел в минсельхозе республики как «некрасивое и позорное». По его словам, в министерстве идет процесс системной кадровой замены, которая уже привела к определенным улучшениям в показателях развития сельского хозяйства.

Ранее Life.ru узнал, что гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина заключили под стражу на два месяца. Чиновника обвиняют в растрате 173 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Следом за ним, 9 декабря, был арестован его заместитель по финансам Игорь Грабин.

Главврача Балашихинской больницы Антипова задержали по делу о взяточничестве
Главврача Балашихинской больницы Антипова задержали по делу о взяточничестве
Андрей Бражников
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