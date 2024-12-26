Главврача Балашихинской больницы Антипова задержали по делу о взяточничестве

Депутат городского Совета Балашихи и главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах, уточнив, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.