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Регион
26 декабря, 04:56

Главврача Балашихинской больницы Антипова задержали по делу о взяточничестве

Михаил Антипов. Обложка © Telegram / Михаил Антипов

Михаил Антипов. Обложка © Telegram / Михаил Антипов

Депутат городского Совета Балашихи и главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах, уточнив, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.

По предварительным данным, Антипов в течение нескольких лет получал деньги от сотрудников больницы в обмен на покровительство. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с возможным штрафом.

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Артём Гапоненко
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