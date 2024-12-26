Главврача Балашихинской больницы Антипова задержали по делу о взяточничестве
Михаил Антипов. Обложка © Telegram / Михаил Антипов
Депутат городского Совета Балашихи и главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах, уточнив, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.
По предварительным данным, Антипов в течение нескольких лет получал деньги от сотрудников больницы в обмен на покровительство. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с возможным штрафом.
Ранее гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина заключили под стражу на два месяца. Его обвиняют в растрате 173 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Следом за ним, 9 декабря, был арестован его заместитель по финансам Игорь Грабин.