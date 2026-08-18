Киркорову ограничили возможность открыть новый бизнес в России

Филипп Киркоров не сможет зарегистрировать новый бизнес в России почти три года. Ограничение для народного артиста связано с проблемами в данных его компаний, выяснило РИА «Новости» после изучения сведений из налоговых реестров.

По данным агентства, причиной стало внесение в ЕГРЮЛ недостоверной информации от двух организаций, связанных с певцом. Одна из них – «Филипп Киркоров Корпорейшн» – уже прекратила работу, а у другой компании, занимающейся торговлей одеждой и товарами, обнаружили ошибки в указании адреса.

Суммарно запрет на регистрацию нового бизнеса для Киркорова будет действовать до 18 сентября 2028 года. Аналогичное ограничение получили и руководители компаний, в которых были выявлены нарушения. Гендиректор фирмы «Филл фо ю» Арсен Айрапетов, ранее работавший стилистом артиста, также попал под ограничения – для него они продлятся до конца октября 2027 года.

При этом у Киркорова остаются другие действующие компании. Среди них организации, связанные с исполнительским искусством, радиовещанием, а также строительством жилых и нежилых объектов.

По закону налоговая служба может отказать в регистрации нового бизнеса человеку, который ранее владел значительной долей или руководил компанией с отметкой о недостоверных сведениях в государственном реестре.

Ранее Life.ru писал, что Филипп Киркоров рассказал о неожиданном решении после инцидента с ожогом на концерте. Артист заявил, что не планирует страховать своё тело, поскольку считает такие меры чрезмерными. При этом певец отметил, что главное для него – продолжать выступать и радовать зрителей.