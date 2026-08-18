Кризис из-за ИИ: В Конгрессе пожаловались на поток законов от нейросетей

Искусственный интеллект начал активно проникать в американское законотворчество, но вместо ускорения работы создал новую проблему для Конгресса США. Юридическая служба Палаты представителей столкнулась с потоком законопроектов, подготовленных нейросетями, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Документы поступают как из офисов самих конгрессменов, так и от различных лоббистских организаций. Однако вместо того чтобы экономить время, такие тексты часто приходится заново проверять и переписывать из-за ошибок в юридических формулировках.

По данным издания, искусственный интеллект плохо справляется с тонкостями законодательства: путает определения, некорректно ссылается на нормы права и может создавать документы, которые способны привести к судебным спорам.

При этом нагрузка на юридическую службу Конгресса продолжает расти. За первые два месяца работы нового созыва ведомство получило более 5,6 тысячи запросов на подготовку законопроектов – это на 72% больше, чем за аналогичный период двумя годами ранее. Сотрудники Палаты представителей уже пытаются использовать ИИ для решения собственных задач. В частности, специальная программа на основе алгоритмов помогает анализировать, как новые инициативы могут изменить действующие законы.

Ранее американский президент Дональд Трамп выложил ИИ-фото своего участия в захвате танкера Ирана в Ормузском проливе. На изображении республиканец стоит на палубе судна и держит флаг страны.