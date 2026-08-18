Ключевской вулкан «починил» кратер лавой и вернулся к обычному извержению

На Ключевском вулкане на Камчатке минувшей ночью не зафиксировали лавовых потоков, однако извержение продолжается. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), сейчас на поверхность поступает лишь небольшое количество лавы.

Из кратера Ключевского вулкана выходит парогазовый шлейф. Видео © Telegram / Super volcanology

Специалисты подтвердили предположение о том, что часть стенки кратера обрушилась в Апахончичский желоб. Это, как отмечается в сообщении KVERT, стало причиной продолжительных обрушений пирокластического материала со склонов желоба.

За ночь вулкан залил лавой образовавшийся пролом в стенке кратера, после чего его активность вернулась к обычному для текущего извержения характеру. Сейчас из кратера выходит парогазовый шлейф с некоторым содержанием пепла.

Умеренная эксплозивная фаза извержения Ключевского сохраняется. Газопаровой столб с примесью пепла распространяется к юго-востоку от вулкана и поднимается на высоту до 6 км над уровнем моря.

Для Ключевского установлен оранжевый код опасности для авиации.

А ранее сообщалось о пеплопаде после выброса вулкана Шивелуч на Камчатке. Следы пепла обнаружили в населённых пунктах Усть-Камчатского и Мильковского округов.