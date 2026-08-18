Пульс разогнало до 210: Россиянку госпитализировали в Минске после двух банок энергетика

25-летнюю россиянку госпитализировали в Минске после тяжёлого приступа аритмии, который, по её словам, начался вскоре после двух банок энергетика. Об этом сообщает SHOT.

Александра из Перми приехала в Белоруссию с мужем на отдых. До поездки девушка ежедневно выпивала по две большие банки энергетика, затем решила сделать перерыв, но за сутки до вылета домой снова выпила привычную дозу.

Через несколько часов давление упало до 85/55, а пульсация стала заметна даже на шее. Приехавшие медики зафиксировали частоту сердечных сокращений около 210 ударов в минуту, установили катетер и ввели препарат. Состояние удалось стабилизировать, однако уже на следующее утро приступ повторился.

Россиянку доставили в больницу, где, по данным канала, врачи диагностировали наджелудочковую аритмию и аритмогенный шок. При таком пульсе сердце может хуже обеспечивать органы кровью, что создаёт риск потери сознания и других серьёзных осложнений.

После анализов и капельницы с физраствором Александру выписали и рекомендовали пройти дополнительное обследование уже в России.

Ранее Life.ru писал, что российские школьники начали покупать «энергетические» мармеладки с кофеином и таурином. Эксперты предупреждали, что сочетание стимуляторов способно создавать дополнительную нагрузку на нервную и сердечно-сосудистую системы.