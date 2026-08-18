Роберту Редфорду исполнилось бы 90: последний красавец старого Голливуда

18 августа 2026 года Роберту Редфорду исполнилось бы 90 лет. Один из самых узнаваемых актёров XX века, звезда «Бутча Кэссиди и Сандэнс Кида», «Аферы», «Трёх дней Кондора» и «Из Африки» не дожил до юбилея меньше года: Редфорд умер 16 сентября 2025-го в возрасте 89 лет. Но сводить его историю к статусу голливудского красавца было бы слишком просто. За внешностью идеального киногероя скрывался режиссёр — лауреат «Оскара», защитник независимого кино и человек, создавший Sundance.

Роберт Редфорд: биография человека, которому Голливуд оказался тесен

Чарльз Роберт Редфорд-младший родился 18 августа 1936 года в Санта-Монике, Калифорния. Путь к кино у него не выглядел заранее предрешённым. В юности он занимался спортом, увлекался живописью, путешествовал по Европе, а затем перебрался в Нью-Йорк, где учился искусству и актёрскому мастерству.

Карьера началась с театра и телевидения. В 1960-е Редфорд всё чаще появлялся в кино, но настоящий перелом случился в 1969 году после выхода вестерна «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид». Рядом с Полом Ньюманом он сыграл Сандэнс Кида — молчаливого, меткого и обаятельного преступника, который мгновенно превратил актёра в звезду первого ряда.

Через четыре года Редфорд и Ньюман снова встретились на экране — в «Афере». Картина стала одним из главных хитов эпохи, а Редфорд получил свою единственную актёрскую номинацию на «Оскар». Победы в этой категории у него так и не будет. Главную статуэтку он позже возьмёт совсем за другую работу — режиссёрскую.

Почему Роберт Редфорд стал секс-символом — и почему ненавидел этот ярлык

Светлые волосы, голубые глаза, спортивная фигура и спокойная улыбка сделали Редфорда одним из главных мужских секс-символов 1960–1970-х. Его внешность казалась почти слишком идеальной для кино: тот самый «золотой мальчик» Америки, которому камера прощает всё.

Но его лучшие роли работали как раз потому, что за красивой оболочкой почти всегда обнаруживалась трещина. Редфорд играл мошенников, авантюристов, журналистов, людей системы и людей, которые внезапно оказывались против неё. Он мог быть романтическим героем рядом с Барброй Стрейзанд в «Какими мы были», а через два года — загнанным аналитиком ЦРУ в параноидальном триллере «Три дня Кондора».

Самому Редфорду роль «красавчика» быстро стала тесна. Он стремился контролировать проекты, выбирать политически и социально острые истории, а позже перешёл в режиссуру. Поэтому его карьера оказалась длиннее моды на его внешность: лицо старело, а фигура в американском кино становилась только крупнее.

Лучшие фильмы Роберта Редфорда: что посмотреть в день 90-летия

«Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969). Фильм, сделавший Редфорда мировой звездой. Дуэт с Полом Ньюманом до сих пор остаётся одним из эталонных мужских дуэтов Голливуда.

«Афера» (1973). Стильная криминальная история снова объединила Редфорда и Ньюмана. За роль Джонни Хукера Редфорд получил номинацию на «Оскар» как лучший актёр.

«Какими мы были» (1973). Романтическая драма с Барброй Стрейзанд закрепила за ним статус главного романтического героя эпохи. В 2026 году именно память об этом фильме стала основой отдельного оскаровского трибьюта Редфорду.

«Великий Гэтсби» (1974). Редфорд сыграл Джея Гэтсби — богатого, красивого и внутренне одинокого героя Фицджеральда. Роль идеально легла на его тогдашний звёздный образ.

«Три дня Кондора» (1975). Один из важнейших политических триллеров 1970-х. Редфорд играет аналитика ЦРУ, который возвращается с обеда и обнаруживает коллег убитыми, а затем понимает, что доверять нельзя почти никому.

«Вся президентская рать» (1976). Редфорд сыграл журналиста The Washington Post Боба Вудворда в истории расследования Уотергейтского скандала. Фильм стал классикой кино о журналистике и власти.

«Из Африки» (1985). Большая романтическая драма Сидни Поллака с Мерил Стрип. Фильм получил семь «Оскаров», включая награду за лучшую картину.

«Заклинатель лошадей» (1998). Редфорд выступил и режиссёром, и исполнителем главной мужской роли. Это уже поздний образ актёра: спокойный, немногословный, почти противопоставленный шуму большого мира.

«Не угаснет надежда» (2013). Почти весь фильм держится на одном Редфорде и минимуме слов: его герой в одиночку борется за жизнь в океане. Роль стала доказательством, что экранная харизма актёра не зависела от молодости.

«Старик с пистолетом» (2018). Одна из последних больших ролей. Редфорд играет пожилого грабителя Форреста Такера — человека, который продолжает жить по своим правилам, будто возраст к нему не относится.

За какой фильм Роберт Редфорд получил «Оскар»

Один из самых известных актёров своего поколения получил конкурсный «Оскар» не за роль. В 1981 году Американская киноакадемия назвала Редфорда лучшим режиссёром за его дебют «Обыкновенные люди». Картина о семье, переживающей смерть одного из сыновей, получила также «Оскар» как лучший фильм.

Для звезды с репутацией голливудского сердцееда это был важный перелом: Редфорд доказал, что способен не только удерживать внимание камеры, но и управлять всей историей по другую сторону объектива.

В 2002 году Киноакадемия вручила ему почётный «Оскар» — как актёру, режиссёру, продюсеру, создателю Sundance и человеку, вдохновлявшему независимых кинематографистов.

Роберт Редфорд в роли Александра Пирса в фильме «Первый мститель: Другая война» (2014). Для актёра это стало редким появлением в крупном супергеройском блокбастере Marvel. Кадр из фильма / © портал «Кино-Театр.Ру»

Sundance: главное наследие Роберта Редфорда вне экрана

Самая важная часть наследия Редфорда может находиться вообще за пределами его фильмографии. В 1981 году он основал Sundance Institute — некоммерческую организацию, созданную для поддержки независимых авторов и новых голосов в американском кино.

Редфорд был уже большой студийной звездой, но сознательно строил пространство для кино, которому было трудно пробиться через студийную систему. Лаборатории Sundance помогали режиссёрам и сценаристам развивать проекты, находить наставников и профессиональное сообщество.

Со временем Sundance превратился в один из главных символов американского независимого кино. Для Редфорда это стало почти идеальным парадоксом: человек, которого Голливуд сделал суперзвездой, потратил десятилетия на то, чтобы у Голливуда появилась сильная альтернатива.

Личная жизнь Роберта Редфорда: две жены, четверо детей и трагедии семьи

В 1958 году Редфорд женился на Лоле Ван Вагенен. У пары родились четверо детей: Скотт, Шона, Джеймс и Эми. Старший сын Скотт умер младенцем. Джеймс Редфорд, ставший режиссёром-документалистом и активистом, умер в 2020 году.

Брак Редфорда и Ван Вагенен продлился более двух десятилетий. Позже в жизни актёра появилась немецкая художница Сибилле Сцаггарс. Они были вместе много лет и поженились в 2009 году.

Несмотря на статус одного из самых знаменитых мужчин мира, Редфорд старался не превращать семью в часть публичного бренда. Его настоящим убежищем стала Юта — далеко от голливудской индустрии, красных дорожек и постоянного внимания.

Когда умер Роберт Редфорд и что известно о причине смерти

Роберт Редфорд умер 16 сентября 2025 года в возрасте 89 лет. Его представитель сообщила, что актёр скончался в своём доме в Sundance в горах Юты в окружении близких.

Публично причина смерти Редфорда не была раскрыта. Поэтому сообщения, в которых ему приписывают конкретное заболевание как установленную причину смерти, не следует считать подтверждёнными.

До 90-летия актёр не дожил одиннадцать месяцев. Поэтому 18 августа 2026 года корректно говорить о 90-летии со дня рождения Роберта Редфорда или о том, что ему исполнилось бы 90 лет.

Как Голливуд простился с Робертом Редфордом

После смерти Редфорда его вспоминали коллеги, режиссёры и актёры нескольких поколений. Один из самых заметных эпизодов прощания произошёл уже в 2026 году.

15 марта на 98-й церемонии вручения премии «Оскар» Барбра Стрейзанд вышла на сцену во время мемориальной части церемонии, посвящённой ушедшим кинематографистам, и отдельно обратилась к памяти Редфорда — своего партнёра по фильму «Какими мы были». Она исполнила The Way We Were, пока на экране показывали фотографии актёра.

Получился редкий случай, когда голливудская машина воспоминаний вернулась не только к фильмографии, но и к образу целой эпохи: Редфорд и Стрейзанд снова оказались рядом — уже в памяти зрителей.

Последний красавец старого Голливуда

Редфорд прожил редкую для кинозвезды жизнь. Сначала индустрия продавала его лицо — идеальные пропорции, светлые волосы, уверенную полуулыбку. Потом выяснилось, что человек за этим лицом намного интереснее созданного для него образа.

Он мог десятилетиями играть вариации одного и того же обаятельного героя. Вместо этого Редфорд стал режиссёром, получил «Оскар», продюсировал сложные фильмы, поддерживал экологические инициативы и создал институт, который давал шанс независимым авторам.

Поэтому формула «последний красавец старого Голливуда» работает не только как комплимент внешности. Редфорд действительно соединял две киноэпохи. Он обладал звёздной магией классического Голливуда, но принадлежал поколению, которое перестало считать студийную систему единственно возможной.

Роберт Редфорд в фильме «Старик с пистолетом» (2018) — одной из последних заметных ролей актёра. Кадр из фильма / © портал «Кино-Театр.Ру»

18 августа 2026 года Роберту Редфорду исполнилось бы 90. Спустя почти год после его смерти особенно хорошо видно, почему статус секс-символа оказался лишь первой строкой огромной биографии: Голливуд запомнил его лицо, а киноиндустрия — систему, которую он помог изменить.

FAQ: главное о Роберте Редфорде

Сколько лет исполнилось бы Роберту Редфорду в 2026 году?

18 августа 2026 года Роберту Редфорду исполнилось бы 90 лет. Он родился 18 августа 1936 года и умер 16 сентября 2025-го в возрасте 89 лет.

Когда умер Роберт Редфорд?

Роберт Редфорд умер 16 сентября 2025 года в своём доме в Sundance, штат Юта.

От чего умер Роберт Редфорд?

Официально конкретная причина смерти публично не раскрывалась.

Какие самые известные фильмы Роберта Редфорда?

Среди главных картин — «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид», «Афера», «Какими мы были», «Великий Гэтсби», «Три дня Кондора», «Вся президентская рать», «Из Африки», «Заклинатель лошадей», «Не угаснет надежда» и «Старик с пистолетом».

Получал ли Роберт Редфорд «Оскар»?

Да. В 1981 году он получил «Оскар» за режиссуру фильма «Обыкновенные люди». В 2002 году ему также вручили почётную награду Американской киноакадемии.

Кто был женой Роберта Редфорда?

Первой женой актёра была Лола Ван Вагенен. В 2009 году Редфорд женился на художнице Сибилле Сцаггарс.

Сколько детей было у Роберта Редфорда?

У Роберта Редфорда и Лолы Ван Вагенен было четверо детей: Скотт, Шона, Джеймс и Эми.

Что связывает Роберта Редфорда и Sundance?