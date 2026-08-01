Названы четыре фильма, запустивших эру миллиардных сборов в Голливуде

«Титаник» Джеймса Кэмерона стал первым фильмом в истории, преодолевшим отметку в 1 миллиард долларов мировых сборов. При рекордном для конца 1990-х бюджете в 200 миллионов долларов картина оставалась самым кассовым проектом 12 лет, а с учётом повторных показов заработала более 2,2 миллиарда долларов.

«Властелин колец: Возвращение короля» при затратах около 300 миллионов долларов собрал 1,142 миллиарда долларов. Финальная часть увеличила общую кассу трилогии Питера Джексона до 3 миллиардов долларов и получила 11 премий «Оскар», включая награду за лучший фильм.

«Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» заработали 1,066 миллиарда долларов при бюджете в 225 миллионов. Продолжение оказалось успешнее следующей части франшизы «На краю света», на которую потратили 300 миллионов долларов, но которая так и не достигла миллиардной отметки.

«Тёмный рыцарь» стал первым супергеройским фильмом, собравшим свыше 1 миллиарда долларов. Картина укрепила коммерческий успех трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, а совокупные сборы всех фильмов режиссёра впоследствии превысили 6 миллиардов долларов, сообщает Кино Mail.

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