Актёры советского кино, которые влюбились на съёмках: 6 историй похлеще сценариев драм

Съёмочная площадка — место, где реквизит бутафорский, а вот чувства не подделать ничем. Актёры проводят вместе долгие часы, играют влюблённых по сценарию, и грань между ролью и жизнью стирается быстрее, чем гаснут софиты. Так рождались союзы, которые держались десятилетиями, пережили войну со сплетнями, разводы с первыми супругами и осуждение партийных собраний. Life.ru собрал шесть историй советских актёров, чья экранная любовь стала настоящей семьёй на долгие годы.

Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук

Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук: роман на съёмках «Отелло». Фото © «Отелло», режиссёр Сергей Юткевич, сценаристы Сергей Юткевич, Уильям Шекспир

В 1955 году в Крыму снимали «Отелло», и на площадке встретились 35-летний Сергей Бондарчук и 28-летняя Ирина Скобцева. Актёры были знакомы и раньше, но именно здесь чувства захватили обоих по-настоящему. Возможно, эта живая страсть и подарила картине успех: эту экранизацию Шекспира до сих пор считают эталонной. А по слухам, во время съёмок пару даже обвенчал католический священник, не подозревавший, что перед ним не жених с невестой, а актёры.

Официально пожениться влюблённые смогли только спустя четыре года. Бондарчук тогда состоял в браке с актрисой Инной Макаровой и воспитывал дочь, поэтому отношения пришлось скрывать. В киношной среде роман давно перестал быть тайной, его открыто обсуждали и осуждали на партийных собраниях. По словам самой Макаровой, развод затеяла именно она, устав от слухов и анонимных записок. Ирина и Сергей прожили вместе 35 лет, а Скобцева ушла в тот же день, что и муж, но спустя 26 лет после его смерти.

Клара Лучко и Сергей Лукьянов

Клара Лучко и Сергей Лукьянов: любовь после «Кубанских казаков». Фото © «Кубанские казаки», режиссёр Иван Пырьев, сценарист Николай Погодин

Комедия «Кубанские казаки» подарила 24-летней Кларе Лучко Сталинскую премию в 1951 году, всенародную любовь и приглашение на Каннский фестиваль. А заодно и большую личную драму. Партнёром по площадке стал Сергей Лукьянов, актёр театра Вахтангова, он был старше Клары на 15 лет. Женатый актёр упорно ухаживал за молодой коллегой, каждый съёмочный день дарил ей полевые цветы и просил оператора ставить их в кадре ближе друг к другу. Съёмки закончились, а чувства только окрепли.

Сергей вскоре решился на развод и сделал Кларе предложение. Пара поженилась, а через некоторое время у супругов родилась дочь Оксана. Лукьянов обожал жену и буквально носил её на руках все пятнадцать лет совместной жизни. Оборвалась эта история внезапно: актёр скончался от инфаркта прямо на сцене театра во время спектакля. Для Клары Лучко смерть мужа стала тяжелейшим ударом, оправиться от которого ей было невероятно сложно, хотя внешне она старалась держаться и продолжала сниматься в кино.

Мария Леонидова и Виталий Соломин

Мария Леонидова и Виталий Соломин: история актёрской пары. Фото © «Сильва», режиссёр Ян Фрид, сценаристы Михаил Мишин, Ян Фрид © «Горе от ума», режиссёры Виталий Иванов, Михаил Царёв, сценаристы Юрий Журавлёв, Евгений Русаков

Юная Мария Леонидова мечтала стать модельером, но её заметила ассистентка режиссёра Петра Тодоровского и позвала на пробы фильма «Городской романс». Там же пробовался 28-летний Виталий Соломин, которого сразу покорила тоненькая девушка с распахнутыми глазами. Всё это произошло в 1969 году. Говорили, что Леонидовой увлёкся и сам Тодоровский, поэтому Соломина на главную роль не утвердили, заменив на Евгения Киндинова. Но актёра это не остановило, он засыпал девушку цветами и письмами.

Виталий приезжал в Одессу, где шли съёмки, пел серенады и писал трогательные письма избраннице. Позже молодые люди поженились в Ленинграде в 1970 году, через год после знакомства. Однако Соломин обжёгся в первом браке из-за измены жены и поэтому поставил условие Марии: никаких съёмок. Иногда он всё же разрешал жене сниматься, но отчаянно ревновал к партнёрам по площадке. Сам Виталий верностью похвастаться не мог. На стороне он завёл как минимум два романа. Но каждый раз он возвращался в семью. А прожили супруги больше тридцати лет, до смерти Виталия от инсульта.

Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков

Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков: путь длиной в 37 лет. Фото © «Рождённая революцией», режиссёр Григорий Кохан, сценаристы Гелий Рябов, Алексей Нагорный

В 1960-х Евгения Жарикова называли советским Аленом Делоном, женщины были от него без ума, хотя в 21 год он уже женился на фигуристке Валентине Зотовой. На съёмках сериала «Рождённая революцией» партнёршей Евгения стала молодая, но уже известная Наталья Гвоздикова. По её воспоминаниям, поначалу они друг другу вовсе не понравились. Но по сценарию героям предстояло сыграть влюблённых, а затем и супругов, и грань между вымыслом и жизнью быстро стёрлась.

Признание в любви Жариков сделал совсем по-киношному: встал на одно колено прямо в снегу возле гостиницы в Киеве, где жила Наталья. После этого он развёлся с первой женой и женился на Гвоздиковой, а через год у пары родился сын Фёдор. Прожили вместе супруги 37 лет, хотя брак нельзя назвать счастливым на 100%: в девяностых Евгений завёл роман на стороне с журналисткой, которая родила ему двоих детей. Но из семьи актёр так и не ушёл, а под конец жизни публично покаялся перед Натальей за измену.

Сергей Юрский и Наталья Тенякова

Сергей Юрский и Наталья Тенякова: 49 лет счастливого брака. Фото © «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин

Их роман начался на съёмках телеспектакля «Большая кошачья сказка». Наталья тогда была студенткой и женой режиссёра Льва Додина, а Сергей — уже известным актёром, звездой «Золотого телёнка», тоже несвободным. По словам Теняковой, при знакомстве внутри неё будто что-то щёлкнуло, а руки предательски задрожали. Девушка честно призналась мужу в чувствах к другому, на что Додин лишь усмехнулся, так как считал Юрского недосягаемым и не воспринимал соперника всерьёз.

Сергей тоже влюбился в юную Наталью без памяти и, разорвав непростые отношения с актрисой БДТ Зинаидой Шарко, признался девушке в своих чувствах. Их брак стал образцом гармонии и взаимной поддержки на долгие годы. Когда Юрский попал в опалу властей в Ленинграде, Теняковой намекали на развод ради собственной карьеры, но она поступила иначе: сменила паспорт, взяла фамилию мужа и уехала с ним в Москву в полную неизвестность. Прожили супруги вместе 49 лет, до смерти Сергея в 2019 году.

Любовь Орлова и Григорий Александров

Любовь Орлова и Григорий Александров: главный кинороман СССР. Фото © Wikipedia

Их союз стал символом всего советского кино, а фильмы «Цирк», «Волга-Волга», «Весна», «Встреча на Эльбе» и «Композитор Глинка» люди помнят и сегодня. Но начиналось всё совсем не романтично. Режиссёр Александров снимал комедию «Весёлые ребята» с Орловой в главной роли, и поначалу актриса режиссёру не нравилась. А в итоге неожиданно для самого себя влюбился в собственную героиню без остатка.

Ради Любови Орловой Григорий Александров без колебаний ушёл от прежней жены, и с этого момента начался их совместный путь в кино и в жизни. Пара работала вместе над каждой новой картиной, а личные отношения только подпитывали творческий союз. Вместе Орлова и Александров прожили больше сорока лет, до самой смерти актрисы. Единственное, о чём супруги всегда жалели — у них так и не появилось общих детей, хотя оба обожали чужих малышей и щедро дарили им заботу.

Шесть историй, шесть разных судеб, но одна и та же завязка: площадка, камера и внезапно вспыхнувшее чувство. Кто-то из пар прожил вместе полвека, кто-то развёлся спустя годы, а кто-то потерял любимого человека слишком рано. Но каждая история доказывает: кино создаёт не только образы на экране, но и настоящие судьбы за кадром. Раз уж вспомнили советских звёзд, проверьте, узнаете ли вы Василия Ливанова в семи ролях без Шерлока Холмса.