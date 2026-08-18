Под Total Eclipse of the Heart: Бонни Тайлер похоронили на родине спустя 40 дней после смерти

В Уэльсе простились с легендарной певицей Бонни Тайлер спустя 40 дней после её смерти. Церемония состоялась 17 августа в Суонси, а затем траурный кортеж отправился в родной для артистки Скьюэн, где прошла закрытая семейная часть похорон.

Белый гроб Тайлер, украшенный белыми розами и музыкальными символами, внесли в Swansea Minster под её песни If I Sing You A Love Song и It’s a Heartache. Сотни поклонников собрались возле храма, аплодировали и кричали певице слова прощания.

Внутрь церкви допустили только родственников, друзей и приглашённых гостей. Для остальных церемонию показывали на большом экране на площади Святого Давида, также была организована онлайн-трансляция.

Одним из самых эмоциональных моментов стало исполнение хором Only Men Aloud главного хита Тайлер — Total Eclipse of the Heart. Её многолетний менеджер Мэттью Дэвис вспоминал певицу как мировую звезду, которая при этом никогда не вела себя как дива и до конца оставалась «девушкой из Скьюэна».

После службы кортеж проехал через Скьюэн, где Тайлер родилась и выросла. Местные жители выстроились вдоль улиц, чтобы проводить артистку в последний путь. Затем состоялась закрытая церемония для семьи.

Бонни Тайлер умерла 8 июля в больнице в Португалии в возрасте 75 лет. Весной певице потребовалась экстренная операция на кишечнике, после которой возникли серьёзные осложнения. Некоторое время она находилась в медикаментозной коме.

Вместо цветов семья попросила поклонников направлять пожертвования двум благотворительным организациям — Noah’s Ark Children’s Hospital for Wales и Cerebral Palsy Cymru.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о последних месяцах жизни Бонни Тайлер и её смерти после продолжительной болезни. Она осталась одной из тех артисток, чьё имя узнают не только по биографии, но и по первому звуку голоса. Именно поэтому новость о её смерти стала не просто сообщением об уходе звезды прошлого, а прощанием с целой музыкальной эпохой.