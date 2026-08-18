В Госдуме раскрыли, когда Visa и Mastercard исчезнут из оборота в России

Карты Visa и Mastercard могут окончательно исчезнуть из оборота в России к концу 2027 года. Такой срок назвал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передаёт РИА «Новости».

Международные платёжные системы ушли с российского рынка весной 2022 года, однако выпущенный ранее пластик продолжил работать внутри страны благодаря национальной платёжной инфраструктуре.

«Я думаю, что следующий год. То есть концу следующего года. Потому что уже сами граждане почувствовали, что лучше переходить на новые инструменты», — заявил Аксаков.

По его словам, дальнейшее использование старых карт несёт всё больше рисков. Проблема связана с тем, что сертификаты и технологии защиты, применявшиеся при их выпуске, устаревают.

Ранее Life.ru писал, что Аксаков предупреждал о растущих рисках использования Visa и Mastercard. Он отмечал, что прежние механизмы защиты уже не отвечают современным угрозам, а мошеннические схемы становятся сложнее.