Видео в TikTok помогло учёным открыть новую рыбу — она живёт под землёй и выходит из скважин

Случайное видео в TikTok помогло учёным обнаружить новый род рыб, живущих глубоко под землёй. Крошечное почти бесцветное существо попало на камеру после того, как вместе с водой вышло из скважины в районе границы Индии и Непала. Исследование опубликовано в научном журнале ZooKeys.

Ролик появился в 2024 году и заинтересовал ихтиологов необычным внешним видом рыбы. Кроме того, до этого подземных рыб из аллювиальных водоносных горизонтов бассейна Ганга учёные не описывали.

Чтобы получить образцы, исследователям пришлось вручную прокачивать через деревенские скважины огромные объёмы воды. Первую особь удалось добыть примерно после двух тысяч литров, а ещё через несколько сотен литров появился целый экземпляр, пригодный для подробного изучения.

Выяснилось, что перед учёными не просто неизвестный вид, а представитель ранее не описанного рода. Рыбу назвали Gangaichthys indonepalicus. Она относится к так называемым земляным угрям и вырастает примерно до четырёх сантиметров.

Жизнь в полной темноте заметно изменила её внешний вид: тело практически лишено окраски, а глаза уменьшены и скрыты под кожей. Такие особенности считаются приспособлением к постоянному существованию в подземных водах.

Авторы работы называют Gangaichthys indonepalicus первой известной полностью подземной рыбой из бассейна Ганга и Индо-Гангской равнины. Таким образом, любительский ролик из соцсети в итоге привёл к описанию совершенно новой ветви рыб.

Ранее российские учёные создали и испытали в закрытых бассейнах «умную» рыбу-робота, прототипом для которой стал желтопёрый тунец. Аппарат получил гибкий хвостовой плавник, сонары, камеру и систему навигации. Во время испытаний робот смог распознавать и находить заданные метки с расстояния около полутора метров даже в условиях ограниченной видимости.