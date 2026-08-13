Медузы захватывают побережье: Учёные объяснили, почему их стало слишком много в Мраморном море

Из-за изменения климата и чрезмерного вылова рыбы в Мраморном море резко расплодились медузы. Учёные предупреждают, что это нарушает баланс экосистемы и создаёт проблемы для туристов. Об этом пишет газета Daily Sabah.

По словам преподавателя турецкого Университета Намика Кемаля Четина Ягджилара, бурые и белые медузы нашли в море идеальные условия и за последние три года сильно размножились. Особенно много их у побережья Стамбула, Чанаккале и других районов.

Медузы попали сюда около 10–15 лет назад вместе с балластной водой с кораблей. А теперь их рост подстёгивает сразу несколько факторов: потепление воды, загрязнение отходами с ферм и заводов, а также исчезновение рыб, которые питаются медузами, — их слишком много выловили. Ягджилар предупреждает, что встреча с медузами может вызвать жжение и аллергию. В таком случае он советует промыть место контакта морской водой и обратиться к врачу.

Учёный призывает ограничить вылов хищных рыб, чтобы они могли поедать медуз и сдерживать их рост. Также он предлагает усилить очистку сточных вод, чтобы в море попадало меньше питательных веществ, которые помогают медузам размножаться.

Ранее сообщалось, что в Азовском море начали испытывать защитные сети от нашествия медуз. Их там стало в 320 раз больше.