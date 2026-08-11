Медузы атаковали одну из крупнейших АЭС Франции и остановили сразу три реактора
Reuters: Три реактора французской АЭС остановили из-за нашествия медуз
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Массовое нашествие медуз привело к остановке сразу трёх реакторов французской АЭС «Гравлин». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию-оператора EDF.
Проблемы возникли с энергоблоками № 2, 3 и 4. Мощность первого реактора в качестве меры предосторожности снизили вдвое. Пятый блок к этому моменту уже находился на плановом техническом обслуживании, поэтому в штатном режиме продолжил работать только шестой.
Причиной стала система охлаждения станции. АЭС получает воду через канал, соединённый с Северным морем, куда массово приплыли медузы. Их скопление создало угрозу засорения оборудования. Для контроля ситуации EDF установила подводные камеры, позволяющие быстрее обнаруживать возможные препятствия в системе забора воды.
Сейчас, по данным компании, массовая миграция медуз уже прекратилась. После очистки оборудования остановленные энергоблоки рассчитывают вернуть в работу. «Гравлин» — одна из крупнейших атомных электростанций Франции. Она состоит из шести реакторов мощностью 900 МВт каждый.
Ранее представитель Южного филиала ВНИРО Ирина Суслина рассказала, что в Темрюкском заливе начали испытывать защитные сети для ограждения пляжей и рыбацких участков от массового скопления медуз. Их численность резко выросла из-за повышения солёности воды, достигшей 15 промилле (против 18–19 в Чёрном море).
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