Медузы атаковали одну из крупнейших АЭС Франции и остановили сразу три реактора

Массовое нашествие медуз привело к остановке сразу трёх реакторов французской АЭС «Гравлин». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию-оператора EDF.

Проблемы возникли с энергоблоками № 2, 3 и 4. Мощность первого реактора в качестве меры предосторожности снизили вдвое. Пятый блок к этому моменту уже находился на плановом техническом обслуживании, поэтому в штатном режиме продолжил работать только шестой.

Причиной стала система охлаждения станции. АЭС получает воду через канал, соединённый с Северным морем, куда массово приплыли медузы. Их скопление создало угрозу засорения оборудования. Для контроля ситуации EDF установила подводные камеры, позволяющие быстрее обнаруживать возможные препятствия в системе забора воды.

Сейчас, по данным компании, массовая миграция медуз уже прекратилась. После очистки оборудования остановленные энергоблоки рассчитывают вернуть в работу. «Гравлин» — одна из крупнейших атомных электростанций Франции. Она состоит из шести реакторов мощностью 900 МВт каждый.

Ранее представитель Южного филиала ВНИРО Ирина Суслина рассказала, что в Темрюкском заливе начали испытывать защитные сети для ограждения пляжей и рыбацких участков от массового скопления медуз. Их численность резко выросла из-за повышения солёности воды, достигшей 15 промилле (против 18–19 в Чёрном море).