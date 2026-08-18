Подземный бункер для взрывов: Зачем советские учёные держали во дворе трофейную «Пантеру»

Во дворе корпуса «Б» Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) обнаружили старый немецкий танк. Pz.Kpfw. V, более известный «Пантера», был установлен на территории ещё до войны, а позднее стал местной легендой. Как некогда грозная немецкая машина оказалась в Татарстане рассказали в пресс-службе вуза.

По словам краеведа Евгения Григорьева, ещё до начала Великой Отечественной на территории будущего КНИТУ располагалось им. Верховного совета Татарской АССР. Курсанты изучали не только советскую, но и иностранную технику, поступающую по ленд-лизу. А особенно командование интересовали трофейные образцы немецкой инженерной мысли.

Скорее всего, считает Григорьев, конкретно эта «Пантера» оказалась на территории училища по итогам Курской битвы, когда в распоряжении Красной армии оказалось много таких машин. Позднее технику приспособили под нужды учёных: её использовали как «подземный бункер для взрывов» «спецфакультета», изучавшего химию и технологию производства порохов, взрывчатки и пиротехники. О том, как выглядели опыты, рассказал профессор кафедры технологии изделий из пиротехнических и композиционных материалов Александр Коробков.

«Мы выходили во двор, спускались к танку, <...> через люк в башне, размещали там образец в так называемой бомбе Трауцля, затем покидали танк, возвращались в корпус и оттуда дистанционно осуществляли подрыв. Толстая (до 7 см) крупповская броня «Пантеры» отлично подходила для проведения подобных испытаний», — поделился учёный, его слова приводит пресс-служба КНИТУ.

Позднее в институте построили новую испытательную станцию, и необходимость в танке отпала. Технику засыпали, на более чем 60 лет превратив её в университетскую легенду. Точное местоположение «Пантеры» не было известно — её случайно обнаружили во время строительных работ.

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