«Единая Россия» требует усилить защиту персональных данных пассажиров

Передача сведений о поездках россиян в единую государственную систему должна сопровождаться жёсткими гарантиями защиты персональных данных. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Речь может идти не только о маршруте и билетах, но также о номере телефона, электронной почте и платёжной информации. По словам депутата, чем шире массив собираемых сведений, тем важнее исключить их утечки и использование не по назначению.

«При покупке билета человек должен крупным и понятным шрифтом видеть, какие сведения, кому и зачем передаются. Сервисы бронирования также не могут продолжать хранить у себя данные после их передачи в профильные государственные системы. Для этого нужны чёткие законодательные требования к срокам хранения и правилам обработки информации», — отметил Боярский.

По его мнению, обмен сведениями действительно способен повысить безопасность перевозок и ускорить реакцию экстренных служб. Однако собирать следует только необходимый минимум, одновременно обеспечив его надёжную защиту.

Парламентарий подчеркнул, что цифровизация транспорта призвана усилить безопасность пассажиров, не превращая их личные данные в бесконтрольный ресурс.

Ранее Life.ru сообщал, что с 1 сентября транспортные билеты будут оформляться по новым единым правилам. Документы должны содержать больше информации о поездке и перевозчике, чтобы сделать условия услуги понятнее для пассажира.